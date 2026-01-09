Omicidio di Aurora Livoli, Valdez Velazco ha rivelato di averla uccisa perché "continuava a urlare"

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Valdez Velazco ha confessato l’omicidio di Aurora Livoli, avvenuto a Milano il 29 dicembre. L’uomo, un peruviano di 57 anni, ha rivelato di averla uccisa perché “continuava a urlare” ma anche che non si sarebbe accorto di averlo fatto e di averlo scoperto solo dai servizi dei telegiornali in tv.

Omicidio Aurora Livoli, la confessione

Emilio Gabriel Valdez Velazco ha confessato l’omicidio di Aurora Livoli. Nell’interrogatorio cui è stato sottoposto l’8 gennaio nel carcere di San Vittore ha ammesso quanto fatto davanti al pm Antonio Pansa e alla collega Letizia Mannella.

In questo contesto ha spiegato quanto accaduto in quella nottata in via Paruta a Milano, ripercorrendo gli abusi perpetrati alla diciannovenne e ribadendo di non essersi reso conto di averla uccisa. Anzi, l’uomo ha rivelato di aver vegliato sulla ragazza “pensando fosse assopita” ma di averla aggredita in precedenza perché, spaventata, continuava ad urlare.

Cosa ha detto Valdez Velazco

“Ho iniziato a baciarla sulla bocca e la ragazza ha iniziato subito ad urlare: ‘Lasciami, lasciami, andiamo via!’; le metto una mano sulla bocca per non farla urlare; dato che la ragazza continuava ad urlare, le ho stretto le mani al collo; ho lasciato la presa e la ragazza iniziava nuovamente a gridare; a quel punto le mettevo nuovamente le mani sulla bocca”, questo uno stralcio della sua confessione.

Valdez Velazco prosegue: “La ragazza, spaventata, ha iniziato ad urlare nuovamente e, quindi, l’ho afferrata nuovamente al collo, fino a quando la testa della ragazza non si è reclinata; in quel momento, non so cosa mi sia passato per la mente; a quel punto, me ne sono andato. Non mi è passato per la mente che mettendole le mani al collo e sulla bocca potessi ucciderla”, aggiunge.

“Il giorno dopo, mentre ero a casa e vedevo le immagini in tv del ritrovamento della ragazza, mi ricordavo di essere stato con la ragazza in quel cortile, ma non pensavo che la stessa sarebbe morta; mi sono detto: ‘Mio Dio, che cosa ho fatto!'”, chiosa, come riportato da Adnkronos. La violenza si sarebbe protratta per circa due ore.

La ricostruzione

L’uomo ha spiegato anche come aveva conosciuto Aurora Livoli. Il loro incontro era avvenuto alla fermata della metro di Cimiano dove la ragazza gli aveva chiesto una sigaretta. I due si erano poi incamminati verso un rivenditore perché qui il 57enne le avrebbe comprate alla 19enne. In realtà, l’uomo ha poi condotto la ragazza in un cortile dove ha tentato lo stupro. La giovane si è quindi ribellata e da lì è nata una colluttazione che ha portato al femminicidio.

Prima di incontrarla, il peruviano ha ammesso di aver fatto uso di alcol e cocaina. Svelato anche il mistero del suo fugace ritorno sulla scena del crimine: Valdez Velazco ha spiegato di essere tornato indietro perché si era accorto di aver perso il cellulare.

La morte, come confermato dall’autopsia, è sopraggiunta con una frattura dell’osso ioide nel tentativo dell’uomo di strozzarla. Su Valdez Velazco pende un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il 57enne è irregolare sul territorio e ha precedenti per violenza sessuale ed è ora accusato di omicidio volontario aggravato e violenza sessuale. Gli inquirenti stanno valutando se contestargli anche il nuovo reato di femminicidio che punisce con l’ergastolo chiunque causi la morte di una donna con “atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione” o “come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali”.