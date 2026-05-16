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È stata disposta la sospensione per 60 giorni della licenza del bar in Piazza Fontana a Taranto. Nei pressi del locale si è verificato l’omicidio di Bakari Sako. Il provvedimento, emesso dal Questore, è stato adottato per ragioni di sicurezza pubblica dopo che sei persone, tra cui quattro minori, sono state fermate con l’accusa di aver aggredito e ucciso il cittadino straniero.

Il provvedimento della Questura

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la decisione di sospendere la SCIA per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande è stata notificata all’esercizio pubblico coinvolto. La misura, della durata di 60 giorni, è stata presa in seguito a un grave episodio di omicidio aggravato che ha scosso la comunità locale.

L’aggressione mortale del 9 maggio

La mattina del 9 maggio, nei pressi del locale, sei individui – di cui quattro minori – hanno aggredito Bakari Sako. La vittima è stata colpita con calci, pugni e tre fendenti al torace e al fianco, riportando ferite che ne hanno causato la morte. L’episodio ha destato particolare allarme per la brutalità e la violenza con cui è stato commesso.

Le indagini e i fermi

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica e dalla Procura per i Minorenni, sono state condotte dalla Squadra Mobile. Gli investigatori hanno raccolto elementi che hanno portato al fermo dei sei presunti responsabili, accusati del reato di omicidio aggravato dai futili motivi. L’azione tempestiva delle forze dell’ordine ha permesso di individuare rapidamente i soggetti coinvolti nell’aggressione mortale.

Controlli e precedenti penali

Nel corso dei controlli effettuati dalla Squadra Volante, sia all’interno che nei pressi del locale, sono state identificate numerose persone con pregiudizi penali e precedenti di polizia. Tra i reati contestati figurano ricettazione, furto, estorsione, rapina, produzione e spaccio di sostanze stupefacenti, associazione per delinquere, rissa ed evasione. La presenza sistematica di soggetti con tali precedenti ha contribuito a delineare un quadro di pericolosità sociale legato al locale.

Motivazioni della sospensione

Il Questore di Taranto, Michele Davide Sinigaglia, ha ritenuto necessario intervenire con la sospensione della SCIA per 60 giorni, valutando il provvedimento come idoneo a tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica. La reiterata presenza di persone con precedenti e la gravità dell’omicidio consumato hanno reso indispensabile un’azione decisa da parte delle autorità.

ANSA