Omicidio di Bala Sagor a Spoleto, arrestato Shuryn Dmytro incastrato dalle telecamere: si indaga sul movente

Svolta nel caso dell’omicidio di Spoleto. Un uomo di 33 anni è stato arrestato: si chiama Shuryn Dmytro. L’accusa è di aver ucciso Bala Sagor, di 21 anni e di aver distrutto e occultato il cadavere all’interno di un sacco nero lasciato in un guardino pubblico. Si indaga sul movente.

Omicidio Spoleto: un arresto

Aveva lasciato sconvolti in molti il ritrovamento di un cadavere fatto a pezzi in un parco del quartiere Casette di Spoleto, in provincia di Perugia. L’ipotesi di reato, fin da subito, è stata di omicidio, distruzione e occultamento di cadavere.

A perdere la vita in questo modo Bala Sagor, detto “Obi”, un 21enne del Bangladesh. Era residente in una comunità di accoglienza e lavorava nella ristorazione. Al momento non emergono possibili moventi dietro il gesto.

ANSA Carabinieri sul luogo del ritrovamento

Sarà l’interrogatorio al fermato, Shuryn Dmytro, a chiarire cosa sia accaduto e perché. Se il 33enne confermasse di essere la mano che ha compiuto l’omicidio, si potrebbe arrivare a capire le motivazioni.

Le indagini

Sono serviti due giorni di indagini per arrivare a Shuryn Dmytro. L’uomo di 33 anni, nato in Ucraina, è stato arrestato per l’omicidio di Sagor su disposizione della Procura della Repubblica di Spoleto.

Ci sarebbero forti e gravi indizi contro di lui, che dimostrerebbero il coinvolgimento dell’indagato nell’omicidio e nello smembramento del cadavere.

A portare gli agenti verso Dmytro sono state sia le informazioni fornite da conoscenti e vicini della vittima, sia l’esame dei filmati catturati dagli impianti di videosorveglianza presenti sul luogo. Sono stati utilizzati anche filmati di abitazioni private per ricostruire i movimenti dell’accusato.

Proseguono le ricerche: corpo e movente

Da quello che si apprende, proseguono le ricerche di ulteriori sacchi per la ricostruzione del corpo. Il lavoro degli agenti sul posto è difficile, non tanto per la zona che non è affatto impervia e anzi si trova al centro dell’abitato cittadino; ma perché si ipotizza un rilascio dei sacchi in maniera “casuale” per depistare le indagini.

Con l’interrogatorio, si cerca di dare senso anche all’omicidio stesso. Dmytro dovrà racconta il movente del brutale gesto.