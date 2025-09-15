Omicidio di Charlie Kirk, Cruciani si scaglia contro Saviano per la frase "non tutte le vite vanno rispettate"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

“Sto ascoltando delle reazioni che sono allucinanti”. Così Giuseppe Cruciani parla del dibattito che si è scatenato anche qua in Italia sull’omicidio negli Stati Uniti dell’attivista trumpiano Charlie Kirk. Il conduttore de La Zanzara se la prende in particolare con Roberto Saviano, “colpevole” di aver detto che non tutte le vite umane vanno rispettate.

Omicidio Charlie Kirk, Cruciani contro Saviano

Quanto detto recentemente da Roberto Saviano sull’omicidio di Charlie Kirk è “aberrante” secondo Giuseppe Crociani.

“In queste ore sto ascoltando delle reazioni che sono allucinanti”, ha detto il conduttore de La Zanzara intervenendo all’evento Liguria d’autore a Rapallo, come riporta Adnkronos.

“Oggi Roberto Saviano ha detto che non si accoda al coro di chi ha pietà, che bisogna distinguere tra l’uccisione di una persona rispetto ad un’altra”.

Cruciani si scaglia contro lo scrittore, pur dandogli ragione quando dice che non tutte le vite umane vanno rispettate: “Ora, questo può essere valido se si tratta di un pericoloso dittatore”.

Ma non, dice “nei confronti di un ragazzo di 31 anni che aveva semplicemente il torto di essere diventato molto vicino a Trump e aveva le sue idee sull’aborto, sul femminismo, sulle persone di colore”.

Charlie Kirk, cosa ha detto Roberto Saviano

In un video pubblicato sui suoi canali social, Roberto Saviano ha detto che l’omicidio di Charlie Kirk cambierà la democrazia americana.

Perché potrebbe avere per Trump lo stesso effetto che l’incendio del Reichstag ebbe su Hitler.

Secondo Saviano Kirk è “forse uno degli individui peggiori prodotti dalla politica americana”, era un propagandista di estrema destra che ha guadagnato milioni di dollari diffondendo “falsità sull’aborto, sull’immigrazione, sui vaccini“.

“Non ho alcuna empatia con Charlie Kirk, disprezzo ciò che ha detto”, ha detto ancora Roberto Saviano.

“Non riesco ad accodarmi al coro morale, che pur rispetto, di chi dice che qualsiasi vita umana va rispettata”.

Cruciani: “Ribaltata l’apertura mentale”

Cruciani definisce Kirk un “paladino della libertà di espressione” e dice che “moltissime persone di sinistra o che si considerano progressiste” gli dovrebbero tributare un lungo applauso.

“Perché questo ragazzo, che aveva certamente delle idee controverse in alcuni casi, io credo che avesse tutto il diritto di esprimere queste idee anche così estreme e invece è stato ucciso”.

“Oggi – continua Cruciani – trovo che, incredibilmente, si sia ribaltata l’apertura mentale, l’apertura al dibattito”.

“La destra storicamente è sempre stata considerata chiusa, e invece la sinistra era quella accogliente che lasciava parlare, rivoluzionaria e aperta al cambiamento. Oggi nella sinistra c’è chiusura”.