Omicidio di Charlie Kirk, Donald Trump annuncia l'arresto del killer: "Spero sia condannato a morte"

Donald Trump ha annunciato che il presunto killer di Charlie Kirk è sotto custodia delle autorità. La conferma da parte del presidente degli Stati Uniti arriva durante un’intervista concessa a Fox, nella quale ha dichiarato che con “un alto grado di certezza, abbiamo la persona sospettata”. Ne ha chiesto la condanna a morte.

Preso il sospettato dell’omicidio di Kirk

Sarebbe stato preso il sospetto assassino di Charlie Kirk. A darne notizia è direttamente il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, durante un’intervista concessa al talk show quotidiano di Fox News, Fox & Friends.

Tra le prime affermazioni del presidente, la certezza che il sospettato si trovi ora in custodia. Ha dichiarato: “Penso con un alto grado di certezza che lo abbiamo in custodia”. Lo stesso Trump ha saputo della cattura appena cinque minuti prima dell’intervista indiretta.

ANSA In foto Donald Trump risponde alle domande dei giornalisti

A denunciare il killer sarebbe stata una persona molto vicina a lui, forse un familiare. Non è ancora chiaro, ma dovrebbero arrivare aggiornamenti nel corso della giornata.