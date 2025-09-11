Omicidio di Charlie Kirk, Donald Trump dà la caccia al killer: un video mostra la fuga del presunto assassino

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Va avanti la caccia al killer di Charlie Kirk, l’attivista della destra trumpiana ucciso a colpi d’arma da fuoco durante un evento alla Utah Valley University. L’Fbi, che conduce le indagini con l’aiuto della polizia locale, ritiene che solo una persona sia responsabile dell’omicidio, mentre Donald Trump promette di catturare il responsabile e accusa la retorica della “sinistra radicale”. Un video pubblicato sui social mostra il presunto assassino, una persona che corre sul tetto di un edificio vicino al luogo del delitto.

Omicidio Charlie Kirk, è caccia all’uomo

Non è stata ancora individuata la persona che mercoledì 10 settembre ha sparato all’attivista di destra Charlie Kirk durante un incontro con gli studenti nel campus della Utah Valley University a Orem, nello Utah.

L’influencer 31enne è stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco al collo mentre stava parlando ed è morto poco dopo in ospedale.

ANSA L’omicidio nel campus della Utah Valley University

Diverse ore dopo l’omicidio il direttore dell’FBI Kash Patel aveva detto che il responsabile era stato arrestato, ma le autorità hanno poi ritrattato.

Cnn riporta che nelle prime ore delle indagini due persone sospettate sono state fermate e poi rilasciate.

Gli investigatori ritengono che il killer abbia agito da solo, sparando dal tetto di un edificio vicino.

Donald Trump accusa la sinistra

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha espresso il suo dolore e la sua rabbia per l’omicidio di Charlie Kirk, parlando di un “momento buio” per gli Stati Uniti.

In un video diffuso dalla Casa Bianca Trump ha promesso di trovare “tutti e ciascuno di coloro che hanno contribuito a questa atrocità e ad altre violenze politiche, comprese le organizzazioni che le finanziano e le sostengono”.

Il presidente ha accusato dell’omicidio e di altri episodi di violenza la retorica della “sinistra radicale“.

E ha annunciato un piano più ampio per reprimere la violenza politica, ulteriori azioni che si inseriscono nella stretta autoritaria voluta dal presidente americano.

Un video mostra la fuga del presunto killer

Un video pubblicato sui social e ripreso dal Washington Post mostra la fuga del presunto assassino dopo l’omicidio.

A girarlo uno studente che stava filmando la folla riunita per ascoltare Charlie Kirk.

Nel video si vede una persona con abiti scuri che corre sul tetto di un edificio con vista sul cortile del campus, immediatamente dopo lo sparo.

L’edificio si trova a circa 140 metri dal punto in cui Kirk è stato colpito.