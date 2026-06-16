Omicidio di Chiara Guerra a San Stino di Livenza, cadavere trovato in un sacco nel fiume Lemene dopo 3 giorni

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Novità importante nell’omicidio di Chiara Guerra a San Stino di Livenza: il cadavere dell’insegnante, uccisa dal nipote 17enne reo confesso, è stato ritrovato dopo 3 giorni di ricerche dai Vigili del Fuoco nel fiume Lemene, ad alcuni chilometri di distanza dal luogo in cui era stato gettato dal nipote. Sarebbe stato nascosto in un sacco.

Il ritrovamento del cadavere di Chiara Guerra

Nella mattinata di martedì 16 giugno, dopo tre giorni di ricerche, i Vigili del Fuoco hanno ritrovato il cadavere di Chiara Guerra, l’insegnante di 53 anni uccisa dal nipote.

Il corpo, come riportato da ANSA, è stato rinvenuto nelle acque del fiume Lemene, in località Settesorelle, non lontano da una aviosuperficie e distante diversi chilometri dal luogo in cui era stato gettato dal nipote della donna. La corrente, come supposto, lo ha trascinato ben oltre il canale Malgher. I Vigili del Fuoco hanno avviato le operazioni di recupero del cadavere.

ANSA

Il corpo di Chiara Guerra era in un sacco

La Polizia locale ha segnalato che il corpo è in condizioni integre. I Vigili del Fuoco lo hanno trovato parzialmente dentro a un sacco. Dal momento che appare difficile da ispezionare, sarà portato portato al laboratorio di medicina legale. Come riferito da ANSA, sul cadavere sono state notate diverse ferite da taglio.

Il coltello utilizzato per il delitto non è stato trovato, ma il nipote della vittima ha confessato di averlo gettato in acqua assieme al cellulare della zia.

La confessione del nipote di Chiara Guerra

A riferire che il corpo di Chiara Guerra era stato gettato nel canale Malgher era stato lo stesso nipote diciassettenne, che ha ammesso le sue responsabilità sull’omicidio dopo un lungo interrogatorio.

La Procura era arrivata a lui quando nelle indagini sono emersi alcuni presunti pregressi e gravi dissidi familiari tra la vittima e il nucleo del fratello.

Omicidio Chiara Guerra, escluso coinvolgimento di terze persone

Gli inquirenti, al momento, escludono il coinvolgimento di terze persone nell’omicidio di Chiara Guerra a San Stino di Livenza.

A sostegno dell’ipotesi che il nipote della donna abbia agito da solo ci sarebbero anche alcuni immagini di videosorveglianza, in cui il giovane sarebbe stato ripreso mentre trasportava una carriola con il corpo coperto da un telo verso il canale dove poi è stata gettata la salma.

Il ritrovamento del cadavere avvenuto in mattinata nel fiume Lemene potrà confermare in modo definitivo la dinamica riferita dal nipote reo confesso di Chiara Guerra.