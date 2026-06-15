Omicidio di Chiara Guerra a San Stino di Livenza, cosa sappiamo su presunto movente e confessione del nipote

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

“Zia non è rientrata, siamo preoccupati”. Poi la mano fasciata, la scusa pronta: “Sono caduto“. Poi il crollo di fronte alle evidenze. Il 17enne che ha confessato l’omicidio della zia Chiara Guerra, uccisa a coltellate a San Stino di Livenza (Venezia) e poi gettata nel canale, ha detto: “Avevamo litigato“. E alcuni vicini di casa confermano le tensioni tra i due nuclei familiari: la vittima, 53 anni, viveva in una grande tenuta di proprietà dei genitori, ormai ospiti di una casa di riposo. Con suo fratello, padre del reo confesso, i dissapori nascevano proprio per la gestione del patrimonio. In questo contesto sarebbe maturato il delitto, ma le indagini continuano.

Il presunto movente legato al patrimonio

Quelle degli investigatori sono ancora ipotesi, ma il Corriere della Sera è in grado di riportare che i primi testimoni hanno rivelato che tra Chiara Guerra e il fratello i dissapori erano costanti. Da tempo la donna, 53 anni, viveva in una grande tenuta, un podere di 5 mila metri quadri, di proprietà dei genitori che da tempo vivono in una casa di riposo.

Un patrimonio, quello, venuto su dopo un’intera epoca di attività di una tipografia storica. Il fratello e la sua famiglia, invece, vivevano all’interno della stessa proprietà ma in una villetta più piccola.

ANSA

A zia Chiara la casa colonica di quattro piani, al fratello una “piccola” magione. “Litigavano per quello”, riferisce qualcuno al Corriere della Sera, e a quanto pare le tensioni erano all’ordine del giorno.

Fino all’omicidio. Chiara Guerra è stata uccisa nella legnaia, dove il medico legale Antonello Cirnelli ha trovato le tracce di sangue. Indiscrezioni riferiscono che il reo confesso potrebbe aver tentato di ripulire la scena del crimine.

L’omicidio di Chiara Guerra

I fatti risalgono a domenica 14 giugno, ma di Chiara Guerra non si avevano notizie da giovedì 11. Un’assenza che ha preoccupato una sua amica, che dopo giorni di apprensione ha avvertito i carabinieri che sono arrivati e hanno citofonato al grande cancello della tenuta di San Stino di Livenza.

In un attimo tutto è precipitato: incastrato da immagini di videosorveglianza, sospetti e testimonianze incrociate, il 17enne con la mano fasciata ha confessato.

Avrebbe ucciso lui, la zia Chiara Guerra, colpendola con un coltello nella legnaia della proprietà per poi caricare il corpo su una carriola e farlo scivolare nelle acque del canale Malgher, dove si sarebbe liberato anche dell’arma del delitto.

Quale sia stato l’evento scatenante non è ancora dato saperlo, per questo gli inquirenti, coordinati dal procuratore di Pordenone Pietro Montrone, non escludono una lite legata al patrimonio né un possibile rimprovero della vittima. Non escludono, inoltre, che il minorenne possa aver agito da solo e all’insaputa della famiglia: l’occhio elettronico lo ha immortalato mentre spinge da solo la carriola con il corpo ricoperto da un telo.

“Noi abbiamo comunque un’indagine aperta perché dobbiamo fare approfondimenti, non ci possiamo fermare alla confessione”, riferisce al Corriere della Sera il titolare dell’inchiesta.

Le ricerche a San Stino di Livenza e dintorni

Le ricerche del corpo di Chiara Guerra sono riprese la mattina di lunedì 15 giugno, con l’arrivo dei vigili del fuoco e del reparto Saf (il nucleo Speleo-Alpino-Fluviale) che sta sondando le acque del canale Malgher con i gommoni.

Sull’area interessata vengono fatti sorvolare i droni con lo scopo di perlustrare i punti in cui si fanno più complesse le operazioni di ricerca.