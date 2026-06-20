Omicidio di Chiara Guerra a San Stino di Livenza, disposta l'autopsia: le date degli accertamenti

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L’autopsia e la Tac da condurre sul corpo della professoressa Chiara Guerra, 53 anni, uccisa a San Stino di Livenza (Venezia) dal nipote 17enne reo confesso, sono state disposte e calendarizzate. Il 23 giugno il medico legale Antonello Cirnelli riceverà l’incarico presso gli uffici dei carabinieri di Portogruaro, mentre il giorno 24 verrà effettuata una Tac total body necessaria a raccogliere gli elementi utili all’esame autoptico.

Disposta l’autopsia sul corpo di Chiara Guerra

Il corpo di Chiara Guerra è rimasto nelle acque che lambiscono San Stino di Livenza per quattro giorni. La Nuova Venezia riporta che sul cadavere verranno effettuate un’autopsia e una Tac total body.

Martedì 23 giugno, alle ore 12, presso la caserma dei carabinieri di Portogruaro il medico legale Antonello Cirnelli riceverà l’incarico per eseguire tutti gli accertamenti.

ANSA

Il giorno 24, alle ore 7, la salma verrà sottoposta a una Tac total body per raccogliere tutti gli elementi utili all’esame autoptico.

L’autopsia, infatti, si svolgerà alle 18:30 dello stesso giorno presso l’obitorio dell’ospedale civile di Portogruaro. Lo stesso medico legale, Cirnelli, aveva effettuato le due ispezioni cadaveriche una volta recuperato il corpo dalle acque, definendo i primi dettagli sulla morte violenta.

L’omicidio di San Stino di Livenza

I fatti risalgono all’ora di pranzo di giovedì 11 giugno. Secondo la ricostruzione riportata da Repubblica e Corriere della Sera, intorno alle 13 Chiara Guerra stava preparando il pranzo. Sui fornelli della sua cucina, infatti, i carabinieri hanno rinvenuto un tegame con del pollo da cuocere.

Qualcuno avrebbe suonato il campanello. Poco dopo si sarebbe consumato l’omicidio: il nipote 17enne ha aggredito la zia con circa venti coltellate nella legnaia della tenuta, per poi disporre il suo corpo su una carriola, coprirlo con un lenzuolo e trasportarlo fino al canale Malgher, dove si è disfatto del cadavere.

Il chiarimento sul movente

La madre del 17enne avrebbe sentito qualcuno urlare e avrebbe avvertito il marito, padre del 17enne e fratello di Chiara Guerra. L’uomo, in una sommaria ispezione, non avrebbe notato nulla.

In prima battuta era stato riportato che il minorenne avrebbe ucciso la zia per motivi economici, circostanza che sia il 17enne che l’avvocato Luca Pavanetto respingono: gli scontri sull’eredità non sussistono in quanto i genitori della 53enne e del fratello sono ancora in vita. Il reo confesso, quindi, ha riferito di aver ucciso la zia dopo essere stato rimproverato per motivi ancora da chiarire.