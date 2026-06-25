Omicidio di Chiara Guerra a San Stino di Livenza, ladri entrano nella casa sequestrata e rubano gioielli d'oro

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Furto nella casa sotto sequestro di Chiara Guerra, la docente di San Stino di Livenza uccisa dal nipote 17enne, che ha confessato l’omicidio. I ladri hanno scavalcato il cancello della proprietà, forzato porte e finestre e rubato diversi gioielli in oro. Gli investigatori hanno avviato una nuova indagine e stanno acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza.

Ladri in casa di Chiara Guerra

Nuovo inquietante capitolo nella vicenda dell’omicidio di Chiara Guerra, la docente di 53 anni di San Stino di Livenza, in provincia di Venezia, uccisa lo scorso giugno dal nipote diciassettenne che ha confessato l’omicidio.

Ignoti si sono introdotti nella proprietà dove viveva l’insegnante, attualmente posta sotto sequestro giudiziario, portando via diversi gioielli in oro. Il valore complessivo del bottino è ancora in fase di quantificazione.

ANSA

La dinamica del furto

Come riportato da Adnkronos, i ladri avrebbero approfittato dell’assenza di persone all’interno dell’area, ben sapendo che l’intero complesso immobiliare era vuoto a causa dei sigilli apposti dagli investigatori impegnati nelle indagini sull’omicidio. Per accedere alla proprietà sarebbe stato sufficiente scavalcare il grande cancello che delimita il terreno.

All’interno dell’area si trovano due edifici: la casa principale in cui viveva da sola Chiara Guerra e una seconda abitazione occupata dalla famiglia del nipote.

Dopo essere entrati nel parco, i malviventi avrebbero forzato porte e finestre riuscendo a raggiungere gli ambienti interni e ad asportare alcuni preziosi custoditi nell’abitazione.

Le indagini

L’episodio ha fatto scattare immediatamente una nuova attività investigativa. Gli inquirenti stanno acquisendo e analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per cercare di identificare i responsabili e ricostruire i loro movimenti.

Non viene esclusa alcuna ipotesi. Gli investigatori dovranno accertare se i ladri fossero a conoscenza della presenza dei gioielli o se abbiano agito casualmente approfittando della particolare situazione della casa, rimasta vuota dopo il tragico delitto. Una notizia, quella del furto, che ha suscitato ulteriore indignazione tra i residenti della zona.

L’omicidio di San Stino di Livenza

Chiara Guerra, insegnante di 53 anni residente a San Stino di Livenza, è stata uccisa nella sua proprietà dal nipote 17enne, che successivamente ha confessato il delitto agli investigatori.

Secondo quanto emerso dalle indagini, la donna sarebbe stata colpita con numerose coltellate. Dopo l’omicidio, il ragazzo avrebbe trasportato il corpo fino al canale Malgher, dove lo avrebbe gettato nel tentativo di occultarlo. Il cadavere è stato poi recuperato dai vigili del fuoco dopo giorni di ricerche.