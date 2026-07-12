Omicidio di Chiara Guerra a San Stino, la vittima aveva avvertito un'amica: "Se sparisco sai cosa fare"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Poco prima di cadere sotto le coltellate del nipote 17enne, Chiara Guerra, la 53enne vittima dell’omicidio di San Stino di Livenza (Venezia), avrebbe messo al corrente un’amica e collega delle sue preoccupazioni: “Se mi succede qualcosa, se non mi faccio vedere o non rispondo, tu sai quello che devi fare“. Pare, infatti, che la donna da tempo temesse per la propria incolumità. Ad alimentare questa tensione sarebbe stato un recente litigio con i familiari circa alcuni oggetti appartenenti al padre.

Il messaggio a un’amica

La notizia arriva dall’edizione di Venezia e Mestre del quotidiano La Nuova. La fonte riporta che pochi giorni prima di morire sotto i fendenti del nipote 17enne, Chiara Guerra avrebbe condiviso con una sua collega un insistente timore per la propria incolumità.

“Se mi succede qualcosa, se non mi faccio vedere o non rispondo, tu sai quello che devi fare”. La collega, proprio alla luce di quel messaggio, avrebbe dunque deciso, l’11 giugno, di avvertire i carabinieri per farli intervenire in via Fratelli Cervi. Di Chiara si erano perse le tracce da tre giorni.

ANSA

L’avvocato Luca Pavanetto, che rappresenta la zia materna di Chiara Guerra, ha confermato i timori che ossessionavano la vittima: “Chiara aveva paura e questo aspetto inquieta non poco”.

Sullo sfondo, le scelte del padre Angelo, ospite di una casa di riposo: verso di lei il papà avrebbe avuto maggiori riguardi in quanto la figlia non era sposata, e questo avrebbe innescato le tensioni con la famiglia del fratello Roberto, sposato e con due figli.

Le preoccupazioni di Chiara Guerra

Sempre La Nuova scrive che il padre Angelo, verbalmente, le avrebbe concesso l’uso di oggetti in oro e alcune stanze della casa famigliare, compresa una cassetta degli attrezzi.

Il nipote 17enne avrebbe usufruito di quella cassetta senza permesso, un’altra occasione per far nascere litigi e dissapori che col tempo si autoalimentavano.

L’omicidio di Chiara Guerra a San Stino di Livenza

Secondo il racconto del nipote 17enne, reo confesso, Chiara Guerra è stata uccisa nel primo pomeriggio di giovedì 9 giugno nella legnaia della tenuta di famiglia, a San Stino di Livenza (Venezia), con 20 coltellate.

Alla base dell’omicidio ci sarebbe stato un litigio sull’uso della carriola, la stessa sulla quale il minorenne ha caricato il corpo della zia per poi trasportarlo fino al canale Malgher. L’allarme era stato dato l’11 giugno da una collega – la donna già citata – allarmata per i lunghi silenzi della vittima. Il corpo è stato ritrovato 48 ore dopo.