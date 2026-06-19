Omicidio di Chiara Guerra, il nipote non ha ucciso la zia per l'eredità: cos'è emerso nel delitto di San Stino

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

L’omicidio di Chiara Guerra non avrebbe a che fare con l’eredità. Lo ha dichiarato il diciassettenne, che ha confessaro l’omicidio, durante l’interrogatorio al tribunale dei minori di Trieste. E lo hanno sottolineato anche i familiari della vittima. Attraverso la nota del loro legale, hanno comunicato che le questioni ereditarie al momento non sembrano avere motivo di esistere né dignità giuridica. Secondo la nota ridurre la “dolorosa scomparsa a meri dissidi economici” è un ulteriore danno arrecato alla sua immagine.

L’eredità non c’entra

È stato interrogato per oltre un’ora il diciassettenne che ha confessato di aver ucciso la zia Chiara Guerra a San Stino di Livenza. Il contenuto dell’interrogatorio è rimasto segreto, ma ora si parla di un movente diverso da quello discusso nei giorni successivi alla confessione.

Non c’entrerebbe l’eredità, quell’enorme casa e la differenza di trattamento presunta tra i due figli dell’anziana coppia che riposa in una casa per anziani.

Il Corriere del Veneto scrive che il ragazzo durante l’interrogatorio avrebbe confermato che non si tratta di eredità, e lo ribadiscono anche i familiari della vittima.

In una nota del loro legale fanno sapere che non ci sono prove del movente ereditario, soprattutto perché entrambi i genitori di Chiara sono ancora in vita e quindi “non vi è alcuna eredità di cui discutere”.

Il litigio con la zia

Lo scontro verbale tra il diciassettenne e la zia si è consumato, ma potrebbe non essere collegato alla frattura. Secondo quanto dichiarato dallo stesso reo confesso, la ferita al braccio è una frattura al metacarpo riportata in un incidente avvenuto nella mattina del delitto.

La smentita arriva anche dal referto del pronto soccorso, dove il minore non elenca ferite come graffi o altre lesioni compatibili con una colluttazione.

Invece, su quale sia stato il motivo che ha scatenato lo scontro verbale, potrebbe esserci un riferimento ai nonni paterni. L’ipotesi è la gestione degli anziani ospitati in casa di riposo, ma in due diverse strutture.

La volontà dei familiari

I familiari della vittima hanno fatto sapere, attraverso una nota dei loro legali, di non volere una spettacolarizzazione della morte di Chiara Guerra.

“Riteniamo che associare o ridurre la luminosa aura di Chiara e la sua dolorosa scomparsa a meri dissidi economici sia un ulteriore danno arrecato alla sua bellissima immagine”, scrivono.

Poi ancora sottolineano l’animo raramente gentile dell’insegnante, che era stimata da tutti. “Non vogliamo una spettacolarizzazione della giustizia né alcun processo mediatico”, aggiungono. Il desiderio dei familiari è che venga rispettata la riservatezza e pretendono il segreto professionale nei confronti di tutti i soggetti coinvolti nella tragedia.