Omicidio di Cinzia Pinna, fermato l'imprenditore Emanuele Ragnedda che vende bottiglie di vino da 1800 euro

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Svolta nel caso di Cinzia Pinna, la 33enne scomparsa a Palau: fermato mentre tentava la fuga via mare l’imprenditore vitivinicolo Emanuele Ragnedda, accusato di omicidio volontario. Indagato anche un 26enne per occultamento di cadavere. Continuano le ricerche del corpo. Ragnedda è noto per il Vermentino “Disco Volante”, definito il bianco più caro d’Italia, venduto fino a 1.800 euro a bottiglia.

Caso Cinzia Penna, fermato un uomo per omicidio

Svolta nel caso della scomparsa di Cinzia Pinna, 33 anni di Castelsardo, vista l’ultima volta l’11 settembre a Palau: i carabinieri hanno fermato con l’accusa di omicidio volontario Emanuele Ragnedda, 41 anni, imprenditore vitivinicolo di Arzachena.

L’uomo è stato bloccato mentre cercava di allontanarsi via mare; con lui risulta indagato un 26enne milanese per occultamento di cadavere.

ANSA Carabinieri del Ris nella tenuta di Emanuele Ragnedda, l’imprenditore in stato di fermo per l’omicidio di Cinzia Pinna

Il provvedimento è stato disposto dalla Procura di Tempio Pausania per pericolo di fuga; prosegue in parallelo la ricerca del corpo della donna.

La ricostruzione e le indagini

Secondo gli atti d’indagine, Pinna avrebbe trascorso la serata con amici a Palau. Alcune telecamere la riprendono mentre cammina in evidente stato di alterazione, prima di salire su un’auto intestata a Ragnedda. L’ultimo segnale del cellulare della 33enne è alle 3:20 del 12 settembre in zona porto; da quel momento il telefono risulta spento.

Gli inquirenti ipotizzano che il delitto possa essere avvenuto nella stessa notte, motivo per il quale sono sotto sequestro una tenuta rurale e fabbricati riconducibili a Ragnedda tra Arzachena e Palau; i RIS di Cagliari hanno svolto accertamenti irripetibili alla ricerca di tracce biologiche e indizi utili.

Sequestrati anche veicoli e telefoni. Le ricerche sul territorio, che coinvolgono Carabinieri, Vigili del Fuoco, unità cinofile e droni, al momento sono state vane, con il corpo che non è stato ancora trovato.

Chi è l’imprenditore Emanuele Ragnedda

Ragnedda proviene da una famiglia nota nel vino gallurese, e ha avviato l’azienda ConcaEntosa. Il suo Vermentino “Disco Volante” è stato descritto dalla stampa di settore come “il bianco più caro d’Italia”: prezzi al pubblico fino a 1.800 euro a bottiglia per alcune annate/allocazioni.

I legali di Ragnedda hanno fatto sapere che il loro assistito attende con serenità gli esiti degli accertamenti e per ora non rilascia dichiarazioni nel merito.

Il 26enne indagato per occultamento, tramite i suoi avvocati, nega rapporti stretti con Ragnedda nei giorni della scomparsa, così come di aver conosciuto la vittima. Al momento tutte le accuse sono da considerarsi ipotesi fino a eventuale sentenza definitiva.