Omicidio di Cinzia Pinna, il giudice archivia la posizione di Rosamaria Elvo: è estranea, non aiutò Ragnedda

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Nel settembre 2025 Emanuele Ragnedda, reo confesso, avrebbe ucciso Cinzia Pinna a Palau. A distanza di oltre un anno, il Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale di Tempio Pausania ha emesso il decreto di archiviazione che sancisce la totale estraneità e innocenza di Rosamaria Elvo e di Luca Franciosi in merito all’accusa di favoreggiamento.

Elvo era stata collocata da un testimone nell’abitazione dove si era consumato l’omicidio, ma le indagini, gli accertamenti tecnici irrepetibili, l’assenza totale di tracce biologiche, i rilievi scientifici del RIS e l’analisi dei tabulati telefonici e telematici hanno dimostrato in modo inoppugnabile che la donna non si trovava neppure sui luoghi del delitto nel momento in cui i fatti venivano commessi.

Anche lo stesso reo confesso, Emanuele Ragnedda, aveva chiarito fin da subito dalla propria cella l’assoluta estraneità della donna, dichiarando che la stessa era completamente all’oscuro dell’accaduto.

Le ricostruzioni attribuitele nei precedenti articoli in fase di indagine non hanno quindi trovato alcuni riscontro reale, come testimonia l’archiviazione del gip: è del tutto estranea all’omicidio di Cinzia Pinna.

Archiviata anche la posizione del giardiniere Luca Franciosi, inizialmente chiamato in causa dalle dichiarazioni di Ragnedda. Quest’ultimo comparirà davanti alla Corte d’Assise di Sassari il 10 novembre per la prima udienza del processo, con le accuse di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà, motivi abietti e sevizie, oltre a occultamento di cadavere, calunnia e cessione di sostanze stupefacenti.