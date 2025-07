Omicidio di Clara Rossignoli, la figlia dopo il ritrovamento di un corpo: "L'ho sognata, forse è lei"

Il caso della scomparsa di Clara Rossignoli, 79enne di Porto di Legnano di cui non si hanno notizie dallo scorso 8 aprile, potrebbe essere a una svolta. Nelle scorse ore, alla foce del fiume Adige, nel territorio al confine tra Valli di Chioggia e Rosolina, i sommozzatori dei vigili del fuoco di Venezia hanno recuperato un cadavere femminile in stato di decomposizione. La figlia di Clara ha commentato il ritrovamento.

La figlia di Clara Rossignoli: “Spero finisca questo incubo”

“Non mi è stata data alcuna comunicazione, l’unica che ho avuto stamattina è stata quella del vicino di casa di mamma che mi ha detto che che hanno trovato un corpo nell’Adige”. Così la figlia di Clara Rossignoli raggiunta dai microfoni di Pomeriggio Cinque News.

“Questo è quello che so – ha aggiunto la donna -. Dicono che è un’anziana in stato di decomposizione. Ma non si sa. Non dico niente perché è un momento solo mio. Non ho parole. Da una parte almeno do una degna sepoltura, però è dura”.

“Mi auguro che finisca questo incubo, solo questo. E che venga fuori la verità. Le dico solo che ho sognato mamma questa settimana e mi dava un abbraccio che non ho mai avuto. E forse questo è stato un modo per farmi capire che la trovavo”, ha concluso la figlia della scomparsa.

Il cadavere trovato nell’Adige

Il macabro ritrovamento è stato fatto la sera di mercoledì 9 luglio. Il recupero del cadavere è stato effettuato dai sommozzatori dei vigili del fuoco di Venezia partiti con l’elicottero dall’aeroporto verso le ore 20. Le operazioni sono state svolte assieme ai colleghi di Chioggia e Rosolina.

Sul territorio, di competenza dell’Arma di Adria, i carabinieri, una volta ricevuto il corpo senza vita, hanno provveduto a metterlo a disposizione della procura.

Cosa si sa del corpo senza vita recuperato dai sommozzatori

Dalle prime informazioni, si tratta di un cadavere femminile in avanzato stato di decomposizione. Sarebbe rimasto in acqua per molto tempo.

Si tratterebbe di una donna alta circa un metro e sessanta. Sono in corso gli accertamenti per il riconoscimento e per chiarire le circostanze del decesso. Si ipotizza che possa essere Clara Rossignoli.

Della signora Rossignoli non si hanno notizie dall’8 aprile scorso. Le ricerche si erano concentrate proprio lungo l’Adige e sulla vicenda la procura veronese ha aperto un fascicolo, indagando il nipote e la sua ex compagna per omicidio e occultamento di cadavere.