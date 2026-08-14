Omicidio di Cosimo Quagliarella a Trani, la confessione del killer: "Non volevo ucciderlo, mi sono difeso"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

L’assassino di Cosimo Quagliarella si è costituito dai carabinieri e ha raccontato di non aver avuto intenzione di uccidere il diciottenne. Si sarebbe trattato, secondo la sua confessione, di una difesa dopo un’aggressione subita con “oggetti contundenti”. L’avvocato smentisce una rissa tra gruppi rivali. Il movente resta quello di tensioni per le attenzioni a una ragazza: i due avevano infatti avuto una relazione con la stessa giovane.

Omicidio Quagliarella: il killer confessa

Si è costituito il presunto autore del delitto di Cosimo Quagliarella. La morte, avvenuta tra mercoledì 12 e giovedì 13 agosto a Trani, sarebbe stata causata da un litigio dovuto ad attenzioni in merito a una ragazza.

Il diciassettenne ha raggiunto la caserma dei carabinieri con il suo legale e ha ammesso le sue responsabilità, ma avrebbe agito senza l’intenzione di uccidere. Lo spiega l’avvocato: “Quanto successo non era nelle sue intenzioni, lui si è difeso perché è stato aggredito con oggetti contundenti da un gruppo di cinque-sei persone, una delle quali ha mostrato un’arma da sparo”.

Viene così smentita l’ipotesi di una rissa tra gruppi rivali. Il difensore del diciassettenne, Enrico Alvisi, spiega che il suo assistito era con gli amici per una grigliata quando sono stati raggiunti da diverse persone e aggrediti. Da qui la presunta difesa.

Il diciassettenne si sarebbe difeso

La linea raccontata dall’avvocato è quella della legittima difesa. Il diciassettenne, insieme al gruppo di amici, si stava godendo la serata quando sono stati raggiunti da un gruppo di cinque-sei persone che li hanno aggrediti. Questi avevano diversi oggetti contundenti in mano, e anche una pistola.

Secondo il racconto del diciassettenne, arrivato attraverso l’avvocato che ha parlato alla stampa, il reo confesso esclude l’intenzione di voler uccidere Cosimo Quagliarella.

Il diciottenne, ricordiamo, è deceduto in seguito al trasporto in ospedale per le gravi ferite riportate alla schiena. Tre le coltellate che appaiono fatali, ma sarà l’autopsia a confermare.

Il movente

Il presunto movente sembra essere una relazione in comune con una ragazza. I due, quasi coetanei, uno di Trani e l’altro di Andria, avrebbero frequentato o stavano frequentando nello stesso momento (non è ancora stato chiarito) la stessa giovane.

Da qui il litigio. Secondo il legale del diciassettenne si approfondiranno i legami tra i due coinvolti, per confermare il movente della relazione.