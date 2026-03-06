Omicidio di David Rossi, diffuso il video della perizia realizzato con l'AI che ricostruisce l'aggressione

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

È stato diffuso il video della perizia realizzato con l’AI che ricostruisce l’aggressione che avrebbe determinato l’omicidio di David Rossi. Il capo della comunicazione della Banca Monte dei Paschi di Siena è stato trovato senza vita sulla strada su cui si affacciava il suo ufficio il 6 marzo del 2013.

Il video sul caso David Rossi

La Commissione parlamentare d’inchiesta ha realizzato una ricostruzione tridimensionale che descrive la sequenza dei fatti prima della caduta di David Rossi ricostruita secondo le misurazioni del colonnello del Ris Gregori e l’analisi del medico legale Robbi Manghi.

Nelle immagini è presentata la “Ricostruzione Digitale della Perizia del Dott. Robbi Manghi“, consulente della Commissione.

Nella ricostruzione realizzata con l’ausilio dell’intelligenza artificiale e ambientata nell’ufficio del manager si vede Rossi seduto alla scrivania discutere con due persone. Uno dei due si alza, lo afferra per un braccio e glielo torce, causando un’iperestensione del gomito e la frattura del capitello radiale del braccio sinistro (lesione individuata per la prima volta dopo 13 anni dalla perizia del medico legale Robbi Manghi, incaricato dalla Commissione parlamentare d’inchiesta).

Nelle immagini si osserva anche come la fede indossata dall’aggressore possa aver lasciato le tracce d’oro ritrovate sul polso e sulla cassa dell’orologio di David Rossi, finora senza spiegazione.

Successivamente l’aggressore spinge il manager senese verso la finestra, facendo urtare il suo volto contro il filo metallico antipiccione presente sul davanzale. L’impatto causa escoriazioni allineate su labbra, naso e fronte, oltre a una ferita sulla tempia destra, provocata dalla molla metallica che fissa il filo antipiccione alla parete.

La svolta nel caso David Rossi

David Rossi è precipitato dalla finestra della sede centrale della Banca Monte dei Paschi di Siena il 6 marzo 2013.

La magistratura ha archiviato per due volte il caso come suicidio, ma la Commissione parlamentare d’inchiesta che sta indagando sulla vicenda ha descritto un nuovo scenario.

Gianluca Vinci, presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sulla morte di David Rossi, prima della presentazione a Siena del rendiconto di metà mandato della commissione, ha detto in alcune dichiarazioni riportate da ANSA: “Siamo qui perché finalmente, dopo tanti anni, grazie alle due perizie che sono state depositate abbiamo rinvenuto delle prove tangibili che escludono definitivamente il suicidio“.

Vinci ha aggiunto: “Ne abbiamo preso atto anche in commissione questa settimana, votando all’unanimità che si tratta di un omicidio, non più di un suicidio, e di andare avanti per trovare i colpevoli e il movente”.

Le parole dell’avvocato della famiglia di David Rossi

L’avvocato Paolo Pirani, legale dei familiari di David Rossi, ha dichiarato: “La Procura di Siena ha il dovere di iscrivere un fascicolo per omicidio sul caso di David Rossi. Non è più il momento di parlare su come è morto, ma ci si deve attivare per capire chi lo ha ucciso”.

Il legale ha aggiunto: “Mi aspetto ora che le indagini vengano affidate a qualche polizia giudiziaria che non sia dell’ambiente senese”.