Omicidio di Davide Gorla a Busto Arsizio, il presunto killer è un vicino di casa: ma il sospettato nega tutto

Davide Gorla è stato ucciso all’interno del suo negozio nel tardo pomeriggio di mercoledì a Busto Arsizio. Per l’omicidio è stato eseguito un fermo di indiziato di delitto nei confronti di un 50enne originario di Castellanza. Da quanto si è appreso, era un vicino di casa della vittima che viveva in un immobile di proprietà di Gorla, nella stessa palazzina.

Le indagini sull’omicidio di Davide Gorla

Dalle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza di via Milano, in pieno centro città, e delle strade nei paraggi, si vedrebbe il sospettato, brizzolato e di mezza età, cambiarsi la maglietta sporca di sangue a un centinaio di metri dal luogo del delitto.

Non è chiaro se i vestiti di ricambio se li fosse portati o l’abbia trovati nel negozio del commerciante di 64 anni che oltre a vendere penne stilografiche e materiale di cancelleria, ha un vasto assortimento anche di borse e vestiti.

ANSA

La Scientifica sul luogo del delitto a Busto Arsizio

Restano i dubbi anche sull’arma che l’assassino potrebbe aver portato o potrebbe aver trovato sul bancone, per esempio nel caso sia stato usato un tagliacarte. Davide Gorla è stato trovato riverso a terra proprio dietro al bancone.

Quando le forze dell’ordine sono arrivate, l’interno del negozio era piuttosto ordinato e non vi sarebbero stati elementi che avrebbero potuto far pensare a una rapina finita male.

Gli investigatori hanno quindi subito ipotizzato che assassino e vittima si conoscessero. Alcuni testimoni hanno riferito alla polizia, di aver sentito la frase: “Ma cosa fai, sei matto?”. Questo potrebbe portare a far pensare che vi fossero dei trascorsi fra i due uomini.

Il sospettato nega le accuse

Il sospettato avrebbe negato ogni accusa. Al fatto non avrebbe assistito direttamente alcun testimone perché al momento in negozio erano presenti solo la vittima e il suo assassino.

I locali della cartoleria sono stati sottoposti a sequestro e in seguito alla rimozione del cadavere, nella tarda serata di mercoledì, la polizia ha apposto i sigilli su ordine della Procura di Busto Arsizio.

Il sindaco di Busto Arsizio Emanuele Antonelli non ha commentato l’accaduto, ma ha sospeso le iniziative culturali pubbliche previste in città in questi giorni.