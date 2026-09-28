Omicidio di Denis Bergamini, nuovo indagato per la morte dell'ex calciatore del Cosenza: chi è

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Nuova svolta nel caso dell’omicidio di Denis Bergamini: la Procura di Castrovillari ha notificato l’avviso di chiusura indagini a Roberto Internò, che sarebbe il cugino di Isabella Internò, l’ex fidanzata. Il 65enne è indagato per concorso in omicidio: per l’accusa sarebbe stato tra gli esecutori materiali della morte del calciatore del Cosenza. Il 17 novembre attesa la sentenza d’appello.

Omicidio Denis Bergamini, nuova svolta

A trentasette anni dalla morte di Denis Bergamini, calciatore del Cosenza, la Procura di Castrovillari ha chiuso le indagini su Roberto Internò, 65 anni, cugino di Isabella Internò, l’ex fidanzata dell’atleta.

Lunedì 28 settembre i carabinieri del Comando provinciale di Cosenza gli hanno consegnato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, atto che arriva dopo il lavoro del Nucleo investigativo. L’ipotesi di reato è il concorso in omicidio.

ANSA

Il nuovo indagato

I fatti risalgono al 18 novembre 1989, quando il corpo del giocatore fu trovato sull’asfalto della statale 106 a Roseto Capo Spulico.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, come riporta Il Fatto Quotidiano l’uomo avrebbe avuto un ruolo diretto nella morte di Bergamini, come esecutore materiale, insieme al padre di Isabella, scomparso da anni.

Ai due viene contestata la premeditazione, oltre a quelli che l’accusa definisce “motivi abietti e futili”, che sarebbero il senso di possesso e la gelosia della donna, incapace di accettare la fine della relazione.

Il riepilogo della vicenda

Il nuovo filone è quello aperto dopo la sentenza di primo grado, quando la presidente della Corte d’Assise di Cosenza, Paola Lucente, restituì gli atti alla Procura perché si risalisse a chi avesse materialmente agito.

Già nelle motivazioni, depositate a fine 2024, i giudici avevano ipotizzato che Isabella Internò fosse stata aiutata da altre persone, che avrebbero stordito il calciatore e poi lo avrebbero soffocato prima di collocarlo sotto un camion in transito.

Nel frattempo il procedimento principale è arrivato al secondo grado davanti alla Corte d’Assise d’Appello di Catanzaro. Isabella Internò, unica imputata, era stata condannata il 1 ottobre 2024 a 16 anni di reclusione. Nella requisitoria di maggio la pubblica accusa ha chiesto di portare la pena a 23 anni, sostenendo che la donna abbia agito dopo un aborto e il rifiuto di Bergamini di sposarla.

La difesa, con gli avvocati Angelo Pugliese e Cataldo Intrieri, chiede invece l’assoluzione e ha bollato l’impianto accusatorio parlando di “processo bufala”.

La sentenza d’appello è attesa il 17 novembre, alla vigilia dell’anniversario della morte del calciatore. Per Roberto Internò, invece, comincia ora la fase successiva all’avviso: gli spetta la possibilità di depositare memorie o chiedere di essere interrogato, poi la Procura deciderà se domandare il rinvio a giudizio. Come per ogni indagato, resta valida la presunzione di innocenza fino a un’eventuale condanna definitiva.