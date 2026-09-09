Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

È di sette arresti il bilancio dell’operazione condotta dalle forze dell’ordine a Roma nell’ambito dell’indagine sull’omicidio aggravato con metodo mafioso di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolik. L’azione, finalizzata a colpire un’organizzazione criminale dedita anche a estorsione con armi da guerra, tentato omicidio e associazione finalizzata al narcotraffico, è stata eseguita su provvedimento del giudice per le indagini preliminari della Capitale. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’omicidio sarebbe stato pianificato per rafforzare il potere del clan Senese e consolidare il controllo sul mercato degli stupefacenti.

Le indagini e l’operazione delle forze dell’ordine

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione che ha portato ai sette arresti è stata il risultato di un lavoro congiunto tra la Squadra mobile e i carabinieri del Nucleo investigativo di Roma. Gli investigatori hanno dato esecuzione a un provvedimento emesso dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale della Capitale, qualificando l’organizzazione del delitto come azione con metodo mafioso. L’obiettivo era quello di agevolare il clan Senese, considerato egemone nell’area dove è avvenuto l’omicidio.

La ricostruzione dei fatti: chi sono gli arrestati

Le indagini, coordinate dalla procura della Repubblica di Roma, hanno permesso di individuare le responsabilità di tre esponenti di primo piano della criminalità romana. Questi soggetti sono indiziati di essere i promotori e i mandanti dell’omicidio, tra cui lo storico capo del clan Senese. Quest’ultimo avrebbe fornito l’assenso preventivo, ritenuto determinante per l’uccisione di Piscitelli. Tra gli arrestati figurano anche il mandante e organizzatore materiale dell’omicidio, che avrebbe avuto il compito di eliminare un concorrente scomodo nel mercato della cocaina e di conquistare il controllo della zona della Tuscolana. L’uomo avrebbe inoltre fornito supporto diretto, scortando il killer Raul Esteban Calderon a bordo di uno scooter rubato. Arrestato anche il cosiddetto “gancio”, che avrebbe fissato l’appuntamento con la vittima presso la panchina del parco di via Lemonia, dove il sicario travestito da runner attendeva Piscitelli.

Il movente: controllo del narcotraffico e regolamenti di conti

Secondo gli elementi raccolti dagli inquirenti, il movente dell’omicidio sarebbe da ricercare nei contrasti interni al clan Senese e nelle tensioni generate da alcune truffe relative all’acquisto di carichi di cocaina da fornitori albanesi. Fabrizio Piscitelli, affiliato al clan, si era reso autonomo nel traffico di stupefacenti e si rifiutava di versare la quota dovuta sui profitti delle sue attività illecite. Questo atteggiamento avrebbe portato alla decisione di eliminarlo, per riaffermare il potere del clan e l’egemonia sulla zona della Tuscolana.

Le modalità dell’omicidio e il ruolo dei gruppi criminali

L’omicidio di Piscitelli è avvenuto il 7 agosto 2019 al parco degli Acquedotti a Roma. Gli investigatori hanno ricostruito la dinamica grazie a intercettazioni ambientali e telefoniche, oltre all’analisi di chat criptate. È emerso l’esistenza di un accordo integrato tra diversi gruppi criminali operanti nella Capitale, finalizzato a tutelare i rispettivi interessi nel mercato del narcotraffico. Il killer, Raul Esteban Calderon, è stato accompagnato sul luogo dell’agguato da uno degli arrestati, mentre un altro complice ha fissato l’appuntamento con la vittima, attirandola nella trappola.

Le conseguenze dell’omicidio: la spirale di violenza

La morte di Piscitelli non ha posto fine alla violenza nella Capitale. Subito dopo l’omicidio, i fedelissimi di Diabolik, riconducibili alla fazione albanese, avrebbero avviato una serie di ricerche e pedinamenti per individuare e colpire i mandanti. Queste azioni hanno portato a diversi tentativi di omicidio e a un’aggressione in carcere ai danni del killer di Piscitelli. La vicenda ha così alimentato una spirale di sangue e regolamenti di conti tra le diverse fazioni criminali attive a Roma.