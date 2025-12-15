Omicidio di Diana Canevarolo a Torri di Quartesolo, giallo su arma e movente: testimone ha udito urla maschili

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

È ancora avvolta nel mistero la morte di Diana Canevarolo, la donna trovata in fin di vita nel cortile della sua abitazione a Torri di Quartesolo (Vicenza) e deceduta due giorni dopo alla fine di una lunga agonia in ospedale. La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio, e proprio questa decisione dà spazio a tante domande. In primo luogo, le ferite presenti sul collo e nella zona occipitale suggeriscono che Diana sia stata colpita da un oggetto contundente, per il momento non pervenuto. Ad infittire il mistero è la testimonianza di un vicino che racconta di aver udito urla maschili alle 3 di quella notte.

Il giallo di Torri di Quartesolo

In un servizio di Ore14 andato in onda lunedì 15 dicembre si accendono i riflettori sull’arma del delitto e sul movente che avrebbe spinto una mano ancora ignota ad uccidere Diana Canevarolo.

Ricordiamo, infatti, che la Procura di Vicenza ha aperto un fascicolo per omicidio a seguito dell’autopsia. L’esame ha stabilito che sul corpo della 49enne non erano presenti soltanto le lesioni dovute alla caduta, bensì anche i segni di un’aggressione.

Si infittisce il giallo di Torri di Quartesolo, dove Diana Canevarolo è morta dopo due giorni di agonia. Si cerca l'arma del delitto e si indaga sul movente

Nello specifico, il corpo presenta una lesione sulla parte sinistra in basso del cranio e un’altra sul collo, elementi che – secondo il legale Cesare Dal Maso che assiste l’ex compagno e il figlio della donna – portano ad escludere l’ipotesi di una caduta accidentale.

Per questo gli investigatori sono alla ricerca dell’arma del delitto, anche tra gli attrezzi degli operai che nei giorni della tragedia lavoravano nei pressi dell’abitazione. Infine, si cerca un movente. Chi conosceva la vittima riferisce che non aveva alcun conflitto coi vicini di casa, tanto meno coi colleghi dell’impresa di pulizie per la quale lavorava. Chi avrebbe avuto motivo di ucciderla?

La testimonianza di un vicino

Come anticipato, un vicino di Diana Canevarolo ha riferito che il 4 dicembre, intorno alle 3 del mattino, avrebbe sentito una voce maschile parlare a volume importante. L’ex compagno e il figlio hanno raccontato che a quell’ora, solitamente, la 49enne usava uscire dalla tavernetta per fumare e per navigare sui social, ma dopo la tragedia il suo telefono è stato trovato all’interno della tavernetta, sul tavolo.

Quanto riferito dal vicino potrebbe incrociarsi con ciò che è emerso nelle prime ore dopo la morte: tempo prima Diana aveva sorpreso due ladri che si insinuavano attraverso l’accesso al cortile della villetta. Per questo verranno analizzate tre telecamere: una è installata su una villetta di fronte e inquadra direttamente il cortile dell’abitazione della vittima, un’altra è puntata sul vialetto di accesso esterno della villetta e l’altra, infine, è orientata sull’ingresso principale dell’abitazione.

L’omicidio di Diana Canevarolo

I fatti risalgono al 4 dicembre. Diana Canevarolo, 49 anni, viveva nella stessa abitazione con l’ex compagno e il figlio. La relazione si era interrotta, per questo la donna dormiva nella tavernetta al piano terra della casa. Intorno alle 5:30 l’uomo ha rinvenuto il corpo agonizzante di Diana riverso sul cortile in una pozza di sangue.

Dopo aver dato l’allarme insieme al figlio, la 49enne è morta due giorni dopo all’ospedale di Vicenza. Gli accertamenti svolti nei giorni successivi hanno portato gli inquirenti sempre più lontano dall’ipotesi del suicidio aprendo le possibilità all’omicidio.