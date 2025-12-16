Omicidio di Diana Canevarolo a Torri di Quartesolo, sentiti ex compagno e figlio: il dettaglio della sigaretta

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Le indagini sull’omicidio di Diana Canevarolo continuano. Gli inquirenti hanno ascoltato l’ex compagno Vincenzo Arena e il figlio Nicolò come persone informate sui fatti. Secondo le indiscrezioni, i due avrebbero riferito che la donna, in piena notte, era solita uscire dalla tavernetta e fumare una sigaretta mentre navigava sui social. Quella notte, però, il suo telefono era rimasto sul tavolo. Nel frattempo sono in corso gli accertamenti sulle tre telecamere del vicinato puntate nell’area in cui la 49enne, a Torri di Quartesolo (Vicenza), è stata trovata agonizzante da Arena all’alba del 4 dicembre.

Ascoltati il figlio e l’ex compagno

Come riporta Prima Vicenza martedì 16 dicembre gli inquirenti hanno ascoltato Vincenzo Arena e il figlio Nicolò, rispettivamente l’ex compagno e il figlio di Diana Canevarolo, morta all’ospedale di Vicenza dopo essere stata trovata agonizzante nel cortile della sua abitazione a Torri di Quartesolo (Vicenza).

La Procura di Vicenza, infatti, ha aperto un fascicolo per omicidio contro ignoti e per questo gli investigatori stanno cercando di ricostruire gli ultimi istanti di vita della vittima.

© 2024 OpenMapTiles | © 2024 OpenStreetMap contributors | © 2024 TomTom | Tuttocittà Gli investigatori cercano di sbrogliare la matassa dell’omicidio di Torri di Quartesolo (Vicenza). Sono stati interrogati l’ex compagno e il figlio di Diana Canevarolo

Secondo le indiscrezioni pubblicate dalla stampa locale, Arena e il figlio Nicolò avrebbero incrociato la testimonianza di un vicino – che ha riferito di aver udito una voce maschile alle 3 del mattino del 4 dicembre – con le abitudini della donna.

Diana Canevarolo, infatti, sarebbe stata solita uscire dalla tavernetta proprio intorno a quell’ora, quando si accendeva una sigaretta e navigava sui social.

La testimonianza del vicino

Come riferito, un vicino di casa di Diana Canevarolo ha riferito che prima dell’alba del 4 dicembre, alle 3 del mattino, avrebbe udito una voce maschile che parlava ad alta voce.

Come noto, il figlio aveva riferito che tempo prima la madre avrebbe sorpreso due ladri che si insinuavano nel cortile della proprietà e che si sarebbero dati alla fuga una vola notata la presenza della donna.

L’omicidio di Diana Canevarolo e i sospetti sul marito

Per la morte di Diana Canevarolo, inizialmente, gli inquirenti hanno considerato l’ipotesi del suicidio, ma le lesioni riscontrate in sede autoptica sul collo e sulla parte bassa del cranio della donna hanno portato la Procura di Vicenza ad aprire un fascicolo per omicidio.

Nei giorni scorsi il fratello della vittima ha insinuato il dubbio su possibili responsabilità del marito, descritto come un uomo possessivo e che non si sarebbe mai rassegnato alla fine della relazione. Attraverso le telecamere di Dentro La Notizia Vincenzo Arena ha respinto le accuse: “Lui non sa nulla della nostra famiglia”.