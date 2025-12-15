Omicidio di Diana Canevarolo, il compagno si difende dalle accuse del fratello: "Non sapeva niente di noi"

“Lui non sapeva nulla della nostra famiglia”, sono parole che Vincenzo Arena, ex compagno di Diana Canevarolo, rivolge alle telecamere di Dentro La Notizia per respingere le accuse del fratello della vittima. In una recente intervista, infatti, l’uomo ha riferito che la sorella spesso avrebbe chiesto il suo intervento e che “non poteva andare in giro; non poteva muoversi da casa più di tanto”. L’ex compagno rispedisce tutto al mittente, riferendo inoltre che la compianta Diana si sarebbe spesso lamentata dei silenzi del fratello.

Vincenzo Arena respinge le accuse del fratello

Lunedì 15 dicembre le telecamere di Dentro la Notizia hanno raggiunto Vincenzo Arena, l’ex compagno di Diana Canevarolo.

Recentemente il fratello della vittima ha lanciato accuse pesanti nei suoi riguardi, dichiarazioni che tenderebbero a concentrare i sospetti proprio su Arena. Quest’ultimo, infatti, ha scelto di rispondere a queste esternazioni a favore di telecamera.

“Sono sconvolto dalle cose che sta dicendo, sta dicendo eresie“, dice Vincenzo Arena, che aggiunge che “lui non poteva sapere niente della nostra famiglia”.

Con queste parole l’ex compagno della vittima si rivolge al fratello di lei, respingendo ogni accusa mossa dall’ex cognato.

Le accuse del fratello di Diana Canevarolo

Riavvolgendo il nastro, torniamo al 14 dicembre. Dentro la Notizia aveva raccolto le parole del fratello di Diana, che a favore di telecamera aveva lanciato pesanti accuse a Vincenzo Arena. “Diana era sempre a casa perché non poteva andare in giro; non poteva muoversi da casa più di tanto”, aveva detto.

Ancora: “Lui non voleva che si muovesse da casa senza il suo controllo“, gli avrebbero riferito alcune amiche e altri conoscenti della sorella. Tra i due, inoltre, spesso si sarebbero consumati ripetuti litigi. Gianluigi Nuzzi nella puntata del 15 dicembre, quindi, ha incalzato Arena chiedendogli se in passato sia mai stato denunciato per stalking. Arena scuote la testa: “Assolutamente”, dice.

Il punto sulle indagini

Una volta conclusa l’autopsia sul corpo di Diana Canevarolo la Procura di Vicenza ha aperto un fascicolo per omicidio. La salma, infatti, presenta lesioni nella parte bassa del cranio e sul collo, segni compatibili con un’aggressione da oggetto contundente.

Gli investigatori si allontanano, quindi, dall’ipotesi del suicidio. Per il momento l’arma del delitto non è stata ritrovata, né è dato conoscere il movente dell’omicidio. Chi conosceva la vittima, compresi l’ex compagno e il figlio, ricorda che Diana era una donna ben voluta da chiunque e che nella sua vita non aveva tensioni con nessuno, né tra il vicinato né tra i colleghi di lavoro.