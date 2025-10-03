Omicidio di Dolores Dori a Desenzano del Garda, trovata morta fuori dall'ospedale con ferite da arma da fuoco

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Dolores Dori, una donna di 44 anni residente in provincia di Vicenza, è morta all’ospedale di Desenzano del Garda, nel Bresciano, dopo essere stata abbandonata davanti alle porte del pronto soccorso con tre ferite di arma da fuoco all’addome. I carabinieri indagano per omicidio.

Dolores Dori morta all’ospedale di Desenzano del Garda

Una donna di 44 anni è stata scaricata, ferita da tre colpi da arma da fuoco all’addome, davanti al pronto soccorso dell’ospedale di Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, attorno alle 19:00 del 2 ottobre.

L’ospedale è stato poi in grado di identificarla come Dolores Dori, 44 anni di Vicenza. Il personale medico ha tentato di salvarla ma la donna è stata dichiarata morta poche ore dopo.

Sul caso stanno indagando i carabinieri del nucleo investigativo di Brescia, coordinati dalla sostituta procuratrice Francesca Sussarellu.

Le prime indagini

I carabinieri stanno analizzando le immagini di diverse telecamere di sorveglianza di più province diverse, per cercare di individuare l’auto che ha trasportato Dolores Dori fino all’ospedale di Desenzano del Garda.

L’ipotesi, infatti, come riporta il Giornale di Brescia, è che la donna potrebbe essere stata uccisa non lontano da dove abitava, a Vicenza, per poi essere portata lontano dal luogo dell’omicidio. Desenzano dista circa un’ora di auto dalla città veneta.

Al momento tutte le piste investigative sarebbero ancora aperte, ma i carabinieri hanno immediatamente notato che il fratello di Dori è un collaboratore di giustizia.

Il fratello della vittima

Sempre stando a quanto riportato dal Giornale di Brescia, il fratello della vittima sarebbe recentemente entrato nel programma di protezione dopo aver collaborato a un’indagine nel carcere di Prato, dove era detenuto.

L’uomo avrebbe aiutato i magistrati a scoprire alcune dinamiche di corruzione e diversi traffici illeciti all’interno e all’esterno del penitenziario.

Le sue rivelazioni avrebbero portato a giugno a un blitz all’interno del carcere, con più di 300 uomini tra polizia, carabinieri e guardia di finanza.