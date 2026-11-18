Omicidio di Elda Capuano a Castel San Giorgio, un parente confessa di averla uccisa dopo una lite
Un parente di Elda Capuano, vittima di omicidio a Castel San Giorgio, ha confessato di averla uccisa: l'uomo, di 79 anni, è stato sottoposto a fermo
È arrivata la svolta sull’omicidio di Elda Capuano, la donna di 88 anni trovata morta nella sua abitazione a Castel San Giorgio: un parente della vittima ha confessato di averla uccisa perché si sarebbe intromessa in una lite tra lui e la consorte. L’uomo, di 79 anni, è stato condotto in carcere.
- La confessione sull'omicidio di Elda Capuano
- Rinvenuta l'arma usata per l'omicidio di Elda Capuano
- Chi è la vittima Elda Capuano
La confessione sull’omicidio di Elda Capuano
Come riportato dall’agenzia ANSA, i carabinieri hanno sottoposto a fermo con l’ipotesi di omicidio aggravato un uomo di 79 anni, legato a Elda Capuano da un rapporto di parentela.
Secondo la ricostruzione investigativa, la donna, di 88 anni, sarebbe stata accoltellata più volte. Il suo corpo senza vita è stato ritrovato nella sua abitazione da alcuni familiari che, non riuscendo a contattarla, si erano recati sul posto.
L’uomo fermato, sottoposto a interrogatorio dal sostituto procuratore del Tribunale di Nocera Inferiore, ha ammesso i fatti fornendo una ricostruzione lucida e dettagliata dell’accaduto. Il movente è stato ricollegato a una presunta intromissione di Elda Capuano in una lite familiare tra l’uomo e la sua consorte, a seguito della quale quest’ultima si sarebbe allontanata dalla propria abitazione.
Rinvenuta l’arma usata per l’omicidio di Elda Capuano
L’uomo fermato per l’omicidio avvenuto a Castel San Giorgio ha anche fatto rinvenire l’arma utilizzata, cioè un coltello munito di impugnatura a noccoliera, che è stato sottoposto a sequestro.
Il fermo dovrà essere sottoposto alla convalida da parte del gip.
Chi è la vittima Elda Capuano
Elda Capuano, vedova e madre di tre figli (due maschi e una femmina), trascorreva buona parte dell’anno a casa della figlia ma in alcuni periodi tornava nella sua abitazione per trascorrere del tempo in autonomia.
La comunità di Castel San Giorgio, paese in provincia di Salerno, è sotto choc dopo l’omicidio: la famiglia Capuano, infatti, è stimata e conosciuta. Al marito della vittima, Domenico Sessa, è stato intitolato il campo sportivo cittadino.
La sindaca di Castel San Giorgio, Paola Lanzara, ha scritto su Facebook: “La nostra cara concittadina Elda è stata barbaramente assassinata. Siamo sconvolti e profondamente addolorati di fronte a un atto così efferato”.
“Elda”, ha ricordato la prima cittadina, “era punto di riferimento di una famiglia stimata; un’insegnante che ha dedicato la sua vita alla crescita e all’educazione di intere generazioni di nostri concittadini, lasciando un segno indelebile di garbo, dedizione e umanità”.