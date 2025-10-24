Omicidio di Emiliano Torcasio a Lamezia Terme, Pasquale Colelli l'avrebbe ucciso a coltellate a Ginepri

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Omicidio sul lungomare della nota località Ginepri in pieno centro a Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro. Nella notte tra giovedì e venerdì 24 ottobre, il cadavere di Emiliano Torcasio è stato trovato un cadavere riverso a terra in un pozza di sangue. Il 52enne non avrebbe precedenti penali: sarebbe stato ucciso a coltellate e ad avvisare le forze dell’ordine sarebbe stata una telefonata anonima. Alcune ore dopo un uomo, Pasquale Colelli, si è costituito ai carabinieri.

Chi era Emiliano Torcasio

Secondo le primissime ricostruzioni dopo una telefonata che avrebbe allertato le forze dell’ordine sarebbero arrivate anche le segnalazioni di alcuni passanti che avrebbero trovato sul lungomare il cadavere di Emiliano Torcasio.

Il 52enne sarebbe morto a causa di numerose coltellate.

Emiliano Torcasio, che di professione faceva l’autista secondo quanto riportato da ANSA, non avrebbe alcun tipo di precedente penale.

Questo renderebbe più complicate le indagini per accertare il movente dell’omicidio che ha colpito tutta la comunità di Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro.

Le piste degli inquirenti

Ovviamente sarà l’autopsia, disposta all’obitorio dell’ospedale Giovanni Paolo II, a far luce su una morte che appare al momento particolarmente misteriosa.

Due le principali piste degli inquirenti, la più calda sembrerebbe protendere per un delitto passionale o un regolamento di conti non per forza di origine criminale.

Le indagini si starebbero concentrando sulle ultime ore di vita della vittima per capire i movimenti del 52enne e individuare quanto accaduto.

In particolare ascoltando testimonianze e analizzando i filmati delle telecamere di sorveglianza presenti sul lungomare località Ginepri di Lamezia Terme.

Sembra che Torcasio fosse arrivato sul luogo in cui è stato ucciso a bordo della sua auto.

Pasquale Colelli ha confessato l’omicidio

Ore dopo il ritrovamento del cadavere, Pasquale Colelli si è costituito alla caserma dei carabinieri di Lamezia Terme.

Secondo ANSA, l’omicida si sarebbe accanito sulla vittima, tanto che gli investigatori hanno avuto difficoltà a identificarla per via delle tante coltellate inferte su più parti del corpo, volto compreso.

I precedenti

Il più caso più recente la sparatoria avvenuta in via Cilea il 23 ottobre in cui due persone di etnia Rom sono rimaste gravemente ferite al culmine di una lite.

A sparare sarebbe stato un terzo uomo, un lametino di 53 anni che si sarebbe presentato spontaneamente ai carabinieri della Compagnia di Lamezia Terme.

Anche in questo caso si indaga su movente e dinamica. Gli inquirenti non escluderebbero un legame tra la sparatoria di Via Cilea e l’omicidio sul lungomare località Ginepri