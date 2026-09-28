Omicidio di Fabio Colapietro a Torino, cos’è la “polvere di scimmia” MDPHP che può aver scatenato la follia

Giornalista professionista dal 2001, ha esperienze in radio, tv, giornali e periodici nazionali. Conduce l’annuale Festival internazionale della Geopolitica europea. Su Virgilio Notizie si occupa di approfondimenti e interviste, in particolare su Salute, Esteri e Politica.

Non ci sarebbero stati solo crack, Lsd, funghi allucinogeni e droga dello stupro nell’appartamento di via Gulli 46 a Torino, dove è stato ucciso Fabio Colapietro. Secondo quanto riferito dagli inquirenti tra le sostanze stupefacenti circolate nei 4 giorni di festini, un ruolo particolarmente centrale potrebbe averlo giocato anche la cosiddetta monkey dust o polvere di scimmia. Si tratta di una droga della famiglia dei catinoni, il cui nome chimico è MDPHP, che potrebbe aver spinto al gesto folle di uccidere il 39enne, da parte di Christian Matheus De Oliveira Morando, uno dei tre fermati per l’omicidio.

L’MDPHP (ossia il 3,4-metilendiossi-alfa-pirrolidinoesanofenone) è un ritrovato sintetico molto potente cheha fatto la sua comparsa sul mercato europeo delle sostanze stupefacenti per 2014, arrivando poi in Italia nel 2018, come indicato dal Sistema Nazionale di Allerta Precoce con un caso di intossicazione. L’anno dopo se ne sono verificati 3, saliti a 4nel 2020, mentre nel 2021 è stato documentato a Milano il primo caso di intossicazione mortale attribuita al solo MDPHP, noto nella letteratura scientifica internazionale e riportato sull’International Journal of Legal Medicine nel 2022.

La polvere di scimmia viene ritenuta una delle possibili concause dell’omicidio di Torino, perché puòprovocare agitazione, allucinazioni, delirio e paranoie, oltre ad effetti collaterali dannosi per la salute, come complicanze cardiovascolari e convulsioni. L’Ufficio dell’ONU contro la droga e il crimine (UNODC) la classifica tra i catinoni sintetici ad azione stimolante, in grado quindi di agire a livello del sistema nervoso centrale.

La sua circolazione sembra essere aumentata di recente, come testimonia uno studio pubblicato nel 2025 sul Journal of Analytical Toxicology. Il numero più alto di casi registrati in Italia risale al 2023, con 47 episodi. È però difficile distinguere tra chi ha riportato effetti collaterali per la sola assunzione della polvere di scimmia da chi ha assunto contemporaneamente anche altre sostanze, come spesso avviene.

L’intervista al dottor Riccardo Gatti, medico, psichiatra, coordinatore del Tavolo per le Dipendenze della Regione Lombardia.

Di che tipo di sostanza si tratta?

“È una sostanza che appartiene al gruppo dei catinoni, ma la particolarità sta nel suo uso originario. Inizialmente, infatti, era assunta soprattutto da uomini che facevano sesso con altri uomini, quindi in ambito chem-sex, da coloro che cercavano uno stimolante per la sessualità. In seguito si è esteso a tutto il mondo chem-sex, non necessariamente solo tra uomini”.

Oggi, invece, chi fa ricorso a questo genere di droghe?

“Oggi potremmo parlare di uso e abuso in senso generale, cioè da parte di persone che assumono l’MDPHP e altre droghe per alterarsi, per autocurarsi o perché pensano di ‘stare meglio’, dimenticando o sottovalutando i problemi correlati”.

Quali sono le conseguenze principali e i rischi?

“Da un punto di vista esclusivamente fisico ci possono essere problemi cardiovascolari e l’MDPHP può risultare anche letale, ma non dimentichiamo che può entrare in gioco anche una variabile individuale, una propria fragilità di salute o l’assunzione contemporanea di farmaci di altro tipo per differenti motivi. È l’insieme che può amplificare determinate problematiche. Il vero problema, però, sta nella perdita di controllo che può dare. Si possono sviluppare pensieri paranoidi e anche atteggiamenti violenti”.

Quindi è possibile che possa indurre a una maggiore violenza?

“In realtà non è la sostanza in sé che induce violenza, ma il fatto che i freni inibitori si allentino. Non la prende per essere violenti, quindi, ma di fatto lo si può diventare proprio perché si perde il controllo. Un altro aspetto preoccupante è che mentre in passato l’uso era situazionale, cioè circoscritto a una certa situazione come un festino sessuale, poi è diventato spesso continuativo, dando luogo a dipendenza. Chi ha problemi psichici e assume questa sostanza, quindi, potrebbe vederli risvegliati o amplificati. Infine, va ricordato che spesso – sia nel chem-sex che al di fuori di questo contesto – queste sostanze sono assunte insieme ad altre, come il GHB (acido gamma-idrossibutirrico, un acido organico naturalmente presente nel corpo umano e sintetizzato chimicamente per ottenere un farmaco psicoattivo con effetti sul sistema nervoso centrale, Ndr)”.