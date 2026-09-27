Omicidio di Fabio Colapietro a Torino, la confessione di Matheus De Oliveira: "Non l'ho fatto apposta"

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Proseguono le indagini per fare luce sull’omicidio a Torino del 39enne Fabio Colapietro, ucciso dopo una festa lunga giorni a base di droga e alcol nella casa della professoressa 47enne Nicole Formichetti. Presenti nell’abitazione anche la 22enne transgender Keith Butig, conosciuta come Sara, e il 26enne italobrasiliano Matheus De Oliveira, che ha confessato di aver ucciso Colapietro.

Torino, omicidio di Fabio Colapietro: cosa è emerso dalla confessione di Matheus De Oliveira

Il party a base di superalcolici e crack, Lsd, funghi allucinogeni, cannabis e Mdphp, sostanza sintetica usata spesso per migliorare l’esperienza sessuale, ha avuto inizio domenica sera a casa dell’insegnante Formichetti. La festa è proseguita nelle 24 ore successive, fino a quando la situazione è sfociata nel sangue.

Nella notte tra lunedì e martedì Matheus De Oliveira ha picchiato e strangolato il 39enne Fabio Colapietro. “Ragazzo morto non parla, ragazzo morto scompare finché non trovano il suo corpo”, ha scritto l’italobrasiliano sul profilo Instagram.

ANSA

“Ci aveva portato la droga, poi abbiamo litigato perché mi ha rubato 50 euro dalle tasche mentre dormivo”, ha raccontato il 26enne agli investigatori della Squadra mobile, come riporta La Repubblica.

De Oliveira ha aggiunto che dopo la morte di Colapietro, lui, la professoressa e la 22enne Sara hanno acquistato sacchi di cemento e teli per provare a cancellare ogni traccia del corpo. Non solo: hanno anche comprato candeggina, guanti e coltelli.

Il corpo di Colapietro è poi stato fatto a pezzi. Alcune parti sono state gettate nel fiume Dora. La svolta nel caso è arrivata giovedì sera, quando De Oliveira ha contattato la madre, la quale lo ha convinto a telefonare al 112. “Piangeva disperato, gli ho detto che doveva fare la cosa giusta”, ha riferito la donna.

La professoressa Formichetti, Sara e De Oliveira sono ora in stato di fermo in carcere. La pm Lea Lamonaca ha chiesto per tutti la custodia cautelare. Il giudice Antonio Borretta si è riservato la decisione.

De Oliveira sull’uccisione di Colapietro: “Non l’ho fatto apposta”

Le indagini si stanno concentrando sui rapporti tra Colapietro e le tre persone in carcere. Da quanto emerso fino ad ora, Formichetti prima di organizzare la festa avrebbe chiamato un pusher per far portare la droga. Lo spacciatore avrebbe mandato Colapietro, considerato un suo “cavallino”.

Il primo rifornimento di sostanze stupefacenti sarebbe avvenuto domenica scorsa, come raccontato da De Oliveira. Colapietro sarebbe rimasto in casa insieme alla prof, a Sara e all’italobrasiliano. Poi si sarebbe allontanato per poi ritornare con altra droga. E, al ritorno, sarebbe stato ucciso dall’italobrasiliano, che è padre di un bimbo di 4 anni.

De Oliveira risulta inoltre essere seguito dal Centro di salute mentale e dal SerD. In passato era stato arrestato per aver sottratto vino, olio e attrezzi dalle cantine del palazzo dove viveva con la famiglia, a Mirafiori.

“Non mi ricordo bene cosa sia successo dopo, neanche come l’ho ammazzato”, ha detto agli investigatori il 26enne, con accanto il suo avvocato, Wilmer Perga.

“Non l’ho fatto apposta – ha aggiunto – so che gli abbiamo praticato il massaggio cardiaco e la respirazione bocca a bocca per due ore. Poi abbiamo iniziato a pensare come disfarci del corpo“.

Le parole dei legali di Sara e della prof Formichetti

Tra i punti da chiarire ci sono le posizioni di Formichetti e Sara, entrambe incensurate. “Non ho partecipato a nulla, sono solo andata a comprare i sacchi – ha sostenuto la ragazza 22enne di origini filippine, come riportato dal suo legale, Roberto Francesco Rotella – Ero in un’altra stanza quando è successo, poi mi sono chiusa lì. Dopo due giorni sono uscita e mi sono nascosta per paura. Ho vagato per un giorno e mezzo prima di tornare dalla mia famiglia”.

“Mia figlia non avrebbe mai fatto male a nessuno – ha dichiarato in lacrime la madre della ragazza – È affettuosa e si prende cura di me da quando ho perso la vista. Ha sofferto tanto da ragazza, quando la bullizzavano a scuola per la sua omosessualità. Poi ci ha chiesto il permesso di iniziare la transizione di genere e noi abbiamo accettato”.

Formichetti è invece rimasta in silenzio davanti al giudice. Queste le parole degli avvocati dell’insegnante, Alessandro Bellina e Chiara Romano: “Non è nelle condizioni per rispondere, concorderemo un interrogatorio più avanti. La situazione è delicata, anche perché non è mai stata in carcere e perché qui non ha famiglia: aveva solo un cane, che ora è stato affidato a un’altra persona”.