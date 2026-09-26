Omicidio di Fabio Colapietro a Torino, parla la madre del reo confesso: "Era agitato, diceva cose confuse"

Dopo l’omicidio di Fabio Colapietro, il cui cadavere è stato trovato in pezzi contenuti in alcuni sacchi di plastica in un appartamento della periferia nord di Torino, Christian Matheus De Oliveira Morando, che per brevità i giornali riportano come Matheus De Oliveira, ha chiamato la madre che vive in via Duino e le ha chiesto di raggiungerlo in piazza Rebaudengo, dove poi le avrebbe raccontato i fatti. La donna lo avrebbe convinto a chiamare il 112, ma suo figlio “era agitato, diceva cose confuse”, dunque lei avrebbe preso il suo telefono e dato l’allarme.

Il racconto della madre di Matheus De Oliveira, reo confesso

Le telecamere dell’Ansa hanno raggiunto via Duino, dove vive la madre di Matheus De Oliveira, il 26enne reo confesso dell’omicidio di Fabio Colapietro.

La donna, ascoltata dai cronisti il 26 settembre, ha spiegato che nella notte tra il 24 e il 25 settembre suo figlio l’ha chiamata ed “era disperato, piangeva, diceva cose confuse e io non capivo“, ma è riuscita a comprendere che fosse successo “qualcosa di grave”.

ANSA

Quindi “mi ha detto dov’era”, e madre e figlio si sono incontrati in piazza Rebaudengo. Lì la donna avrebbe incontrato il figlio in lacrime e lo avrebbe invitato a chiamare la polizia.

Quando il 26enne ha composto il 112, però, “era molto agitato” e non riusciva a spiegare i fatti. Quindi l’operatore gli ha chiesto se con lui ci fosse qualcuno, e De Oliveira ha risposto: “C’è mia madre“. In quel momento la donna ha preso il controllo della conversazione.

“Io non conosco quelle persone”

La donna, che ha parlato con l’Ansa dal citofono, tiene a precisare di non aver composto lei il numero unico delle emergenze, ma che la chiamata è partita dal telefono del figlio. Viste le difficoltà di quest’ultimo ad esprimersi con l’operatore, la donna ha dunque preso parola: “Venite, mio figlio ha fatto del male a qualcuno“.

Al corrispondente dell’Ansa, la donna ha riferito di non conoscere alcuna delle persone coinvolte nel caso, né la vittima né le donne arrestate insieme al figlio. “Io frequento tutt’altra gente”, dice dal citofono.

La “chiusa” con droga e alcol e l’omicidio di Fabio Colapietro

In un primo momento, ancora in stato confusionale, Matheus De Oliveira aveva parlato di una rapina finita male. Nel pomeriggio di sabato 26 settembre, invece, durante l’interrogatorio di convalida davanti al gip Antonio Borretta, ha riferito che il delitto si sarebbe consumato durante un festino a base di alcol e droghe iniziato il 20 settembre.

La “chiusa” si teneva in via Gulli 46, nell’appartamento dell’insegnante di italiano Nicole Formichetti (47 anni). Al festino era presente anche Keith Putig, nota come “Sara”, di 22 anni. Colapietro era arrivato per portare droghe di vario tipo e superalcolici, e si era trattenuto con i presenti. Nella notte tra il 21 e il 22, tuttavia, sarebbe scoppiata una lite tra la vittima e il 26enne. Ad avere la peggio era stato Colapietro, poi deceduto dopo la colluttazione.

Al gip, il reo confesso ha riferito che in un primo momento avrebbero tentato di rianimare Colapietro, senza risultati. Quindi avrebbero deciso di occultare il cadavere. Keith Putig ha ammesso di essere uscita insieme alle altre due persone arrestate per comprare i sacchi, ma ha negato di aver preso parte all’omicidio e allo smembramento. Inizialmente, il piano era liberarsi dei resti gettandoli in un fiume. Le cose, infine, sono andate diversamente: il corpo di Colapietro è stato sezionato in più parti e disposto in sacchi, nascosti nel bagno dell’abitazione di Formichetti, che si è avvalsa della facoltà di non rispondere.