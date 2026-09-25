Omicidio di Fabio Limido, ergastolo per Marco Manfrinati: lo uccise perché stava difendendo la figlia

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Ergastolo. Questa la decisione della Corte d’Assise di Varese contro Marco Manfrinati, ora condannato per l’omicidio dell’ex suocero Fabio Limido e per il tentato omicidio dell’ex moglie Lavinia Limido. Il processo riguarda i fatti del 2024: secondo la ricostruzione dei giudici, Manfrinati uccise Limido mentre tentava di difendere la figlia Lavinia da un’aggressione per strada. Il padre dell’ex moglie morì poco dopo in ospedale a causa delle ferite riportate, mentre la donna, ancora oggi, porta i segni di quel ferimento.

Ergastolo per Marco Manfrinati

La decisione è arrivata venerdì 25 settembre. La Corte d’Assise di Varese, presieduta da Andrea Crema e dalla giudice a latere Stefania Brusa, ha condannato Marco Manfrinati all’ergastolo.

Manfrinati, ex avvocato, era finito a processo per l’omicidio dell’ex suocero Fabio Limido (71 anni) e per il tentato omicidio dell’ex moglie Lavinia Limido (37).

La condanna ha portato anche al riconoscimento di un risarcimento di 900 mila euro alle parti civili. L’avvocato di parte civile Fabio Ambrosetti, intervistato da Repubblica, ha parlato di “sentenza giusta”, in quanto l’imputato avrebbe “manifestato anche nel corso del processo propositi di vendetta. L’ergastolo tiene al sicuro le superstiti”, ha aggiunto.

Per la parte relativa all’omicidio dell’ex suocero, tuttavia, la Corte d’Assise non ha riconosciuto le aggravanti della crudeltà, della minorata difesa e della premeditazione.

L’omicidio di Fabio Limido e l’aggressione all’ex moglie

I fatti risalgono al 6 maggio 2024. Nella tarda mattina, in via Ciro Menotti a Varese, Marco Manfrinati raggiunse Lavinia Limido per strada e iniziò a colpirla con un coltello. Agli inquirenti aveva raccontato che quella mattina stavano litigando per le visite al figlio, che Manfrinati – raccontò – non vedeva da tempo. Al culmine della lite, quindi, avrebbe estratto il coltello per poi attingere la donna al volto e al collo.

Attirato dalle urla della figlia, Fabio Limido era intervenuto insieme a un vicino, e la violenza di Manfrinati lo aveva travolto. Il 71enne fu trasportato in ospedale, dove morì poco dopo. Manfrinati fu arrestato, ma non era la prima volta in cui finiva nei guai per le sue azioni nei confronti dell’ex moglie e degli ex suoceri.

La condanna per stalking del 2025

A maggio 2025, l’ex avvocato – che nel frattempo si era fatto cancellare dall’Ordine – era stato condannato a 4 anni, 5 mesi e 20 giorni per il reato di stalking, di cui non era vittima soltanto l’ex moglie, ma anche gli ex suoceri Fabio Limido e Marta Criscuolo.

Anche Manfrinati aveva intentato una causa per sottrazione di minore nei confronti dell’ex moglie, ma la sua denuncia era stata archiviata.

Lavinia Limido: “Non credo nel pentimento”

Durante il processo, Manfrinati ha chiesto scusa al figlio ma non all’ex moglie né alla famiglia di lei. In collegamento con Dentro la Notizia, Lavinia Limido non si mostra sorpresa per la mancata richiesta di perdono: “Non credo al pentimento, in persone di questo tipo”.

Se l’ex marito avesse chiesto scusa “sarebbe stato per pura strategia”, aggiunge la donna. Ma anche il messaggio per il figlio “è una farsa”, perché “lui ha in mente solo il figlio”, ma “se veramente tuo figlio è al centro dei tuoi pensieri non cerchi di ammazzargli la madre, non gli ammazzi il nonno, non gli regali un cognome così e non gli regali una storia e un ricordo così”.