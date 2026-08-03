Omicidio di Federico Venco a Somma Lombardo, l'ipotesi che Mirko Bertellini volesse uccidere la ex al cimitero

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Emergono nuovi dettagli sull’omicidio di Federico Venco, investito mortalmente dall’ex di una donna aiutata per strada, perché scambiato per l’attuale compagno. Nel portabagagli di Mirko Bertellini, il 44enne fermato per l’omicidio, è stato trovato un masso di diversi chili e un coltello. Elementi che farebbero pensare come dietro l’appuntamento con l’ex fidanzata a Somma Lombardo, potesse esserci una possibile vendetta.

L’appuntamento a Somma Lombardo

Secondo quanto ricostruito finora, Venco sarebbe stato coinvolto in questa vicenda per caso, dopo essersi offerto di accompagnare la donna all’incontro con l’ex, per scambiarsi gli ultimi oggetti personali.

A bordo della sua motocicletta, la vittima aveva incrociato la 39enne a bordo strada, mentre cercava il telefonino per raggiungere con la geolocalizzazione il punto esatto dell’appuntamento, al cimitero di Maddalena.

ANSA

L’omicidio di Federico Venco

Vedendo la donna in difficoltà senza navigatore, Venco aveva quindi deciso di scortare la donna, anche lei in moto.

Stando alle ipotesi degli inquirenti, riportato dal Corriere della Sera, al loro arrivo Bertellini avrebbe pensato che il 36enne fosse il nuovo compagno dell’ex e l’avrebbe travolto intenzionalmente con l’auto.

Il 44enne si sarebbe poi avventato contro la donna, prima di essere fermato dall’intervento di alcuni passanti.

Secondo la dinamica riferita dai carabinieri del comando di Varese, intervenuti sul posto per i rilievi, Bertellini “che si trovava a bordo strada con la propria auto in posizione defilata, per cause ancora in corso di accertamento, dopo aver sorpassato la moto della ragazza, avrebbe tamponato e speronato la motocicletta condotta dalla vittima, facendola finire fuori strada e provocando così il decesso del conducente”.

L’arresto di Mirko Bertellini

I militari dell’Arma del nucleo operativo e radiomobile di Gallarate, con i colleghi della Stazione di Somma Lombardo, hanno fermato per omicidio il 44enne, in carcere a Busto Arsizio in attesa dell’udienza di convalida davanti al gip.

Bertellini è conosciuto alle forze dell’ordine per precedenti di reati contro la persona e di stalking nei confronti dell’ex compagna.

Al momento non ha fornito una sua versione dei fatti, su cui sono in corso le indagini dei carabinieri, in attesa dell’autopsia sul corpo di Venco e dei risultati dei rilievi sull’auto e sulla moto sequestrate, per chiarire la dinamica dello scontro.

Nella ricostruzione della vicenda saranno centrali il racconto della 39enne e le testimonianze delle persone intervenute.