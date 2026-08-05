Omicidio di Federico Venco, il messaggio della madre all'assassino Mirko Bertellini: "Non provo rancore"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Patrizia, madre di Federico Venco, dice di essere serena e lieta. La donna, molto religiosa, ha accettato la morte del figlio perché è stata preparata. “Anche io mi stupisco, non ero così mesi fa”, dice. Anche i suoi sentimenti verso Mirko Bertellini sono pacifici: “Non provo rancore“. Chiede inoltre di non cercare in suo figlio un eroe, come è facile fare in un episodio simile, perché Federico “era così, un cuor contento”.

Il perdono a Mirko Bertellini

La madre di Federico Venco, il giovane assassinato da Mirko Bertellini, ha preso la parola. La donna ha dichiarato che alla fine “ha vinto il bene”. Spiega che è serena, che “il buon Dio” l’ha preparata, come ha preparato il figlio Federico.

Patrizia, la madre del giovane ucciso, racconta di essere molto religiosa e questo le permette di essere “pronta”. Ma soprattutto di non provare rancore o rabbia. “Anche io mi stupisco, non ero così mesi fa. Ho fatto un percorso nella fede. Ringrazio il buon Dio che non sia successo 4 mesi fa, perché non ero pronta”.

Patrizia dice di dover ancora metabolizzare la notizia, arrivata da pochi giorni alle sue orecchie. Dice che in questo momento è serena e lieta. “Lieta vuol dire che non sono schiacciata dal dolore”, spiega.

La madre: “Non cercate l’eroe”

L’atteggiamento della madre, che esprime “lietezza”, non è troppo lontano da come era Federico Venco. Lo spiega lei stessa: “Era tornato quello di prima, un cuor contento“. Dice che non va cercato l’eroe che non esiste, suo figlio era fatto così: “Lui era contento”.

In una lettera che legge di fronte alle telecamere de Vita in Diretta, lascia passare un messaggio sulla vita e la morte. “La fede cristiana non pretende di cancellare le lacrime, ma ci invita a credere che la morte non è padrona di tutto“. Aggiunge che questa speranza non elimina il dolore, ma “ci impedisce di consegnargli l’ultima parola”.

Cosa è successo

Mirko Bertellini resta in carcere per l’omicidio di Federico Venco, il 36enne investito a Somma Lombardo in provincia di Varese. Il figlio dell’ex sindaco di Samarate si era fermato per aiutare una donna che aveva smarrito la strada per arrivare al cimitero della Maddalena, dove aveva un appuntamento.

Ad attenderla ci sarebbe stato l’ex compagno Mirko, che l’ha vista insieme a Federico e ha ipotizzato una relazione tra i due. Per questo ha accelerato e tamponato la moto del trentaseienne, sbalzandolo dalla sella e provocandone la morte sul colpo.

Valentina, il nome della donna alla quale Venco stava fornendo indicazioni, dice di sentirsi in colpa: “È come se l’avessi ucciso io”. Anche la donna è stata aggredita dall’ex, che le ha sbattuto più volte la testa contro l’asfalto fino a spaccarle il casco a metà. La morte di Federico è stata avvicinata quindi a un gesto eroico inconsapevole, perché secondo le ricostruzioni delle violenze già perpetrate in passato da Mirko nei confronti di Valentina, è possibile che quell’incontro avrebbe potuto concludersi con un’aggressione mortale. Federico potrebbe quindi aver evitato un femminicidio, così come gli automobilisti che si sono fermati per intervenire durante l’aggressione.