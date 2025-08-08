Omicidio di Francesco Dino a Prizzi, il vicino l'avrebbe accoltellato: è in fuga, il racconto della sorella

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Continuano le ricerche del 27enne ritenuto responsabile dell’omicidio di Francesco Dino, ucciso a Filaga, borgata di Prizzi (Palermo). L’uomo, vicino di casa della vittima, è ancora ricercato dalle Forze dell’Ordine. Intanto la sorella di Francesco Dino ha raccontato quanto accaduto la notte dell’aggressione mortale al 57enne.

L’omicidio di Francesco Dino a Prizzi

Nel corso della mattinata di ieri – giovedì 7 agosto 2025 – si è verificato un omicidio a Filaga, borgata di Prizzi (Palermo), non distante da una pizzeria che si trova su via Marchese Arezzo.

Un uomo di 57 anni, Francesco Dino, è la vittima della violenza. Il 57enne è stato ferito mortalmente a coltellate, ed è stato ritrovato in fin di vita dalla sorella.

© 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap | © 2025 TomTom | © 2025 ESA, Copernicus Sentinel | © 2025 IODL 2.0 | Tuttocittà Prizzi, comune nel quale si è verificato l’omicidio di Francesco Dino, per il quale è ora ricercato il vicino di casa

L’uomo era riverso a terra, ancora vivo, nei pressi della pizzeria, non distante dall’abitazione nella quale viveva. L’uomo, un operaio, è stato soccorso dal personale medico del 118, ma il decesso è sopraggiunto durante la corsa in ambulanza verso l’ospedale di Palermo.

Le ricerche del vicino di casa

Da ieri le Forze dell’Ordine sono alla ricerca del vicino di casa della vittima, un uomo di 27 anni ritenuto responsabile dell’omicidio.

Stando a quanto riportato dall’ANSA, i due uomini non avevano un buon rapporto, e avrebbero avuto diversi scontri che li hanno portati a doversi confrontare con i Carabinieri.

E proprio i Carabinieri della compagnia di Lercara Friddi (Palermo) sono sulle tracce dell’uomo, con le indagini sull’accaduto coordinate dalla procura di Termini Imerese, che ha anche disposto l’autopsia sul corpo di Francesco Dino.

Il racconto della sorella

A raccontare quanto accaduto nel corso della mattinata è stata la sorella della vittima. Stando alla versione della donna, Il 27enne avrebbe atteso davanti casa l’arrivo di Francesco Dino.

Una volta giunto sul posto, il 57enne sarebbe stato accoltellato prima alle spalle, per poi ricevere un altro fendente all’addome. Francesco Dino è stato soccorso proprio dalla sorella, che lo ha trovato ancora vivo davanti la pizzeria vicino casa.

Il paese è rimasto profondamente scosso dalla vicenda, e l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Antonino Garofalo, ha deciso di annullare tutti gli eventi legati all’Agosto Prizzese, la manifestazione che si svolge abitualmente nel comune.