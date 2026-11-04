Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un nuovo arresto per l’omicidio di Francesco Diviesti, ucciso in un bar di Barletta con modalità mafiose il 25 aprile 2025. Un uomo di Minervino Murge è stato portato in carcere con l’accusa, ancora da verificare in sede processuale, di aver fornito supporto logistico ai presunti esecutori del delitto.

La nuova misura cautelare: il presunto ruolo nell’agguato

Secondo quanto si legge nel comunicato della Polizia di Stato, la misura è stata eseguita nella mattinata del 4 novembre dalla Direzione Investigativa Antimafia di Bari e dalla Squadra Mobile della Questura di Andria, su disposizione della Direzione distrettuale antimafia. Il gip di Bari ha disposto la custodia in carcere per un pregiudicato di Minervino Murge, ritenuto gravemente indiziato di concorso in omicidio premeditato, distruzione e occultamento di cadavere e porto illegale di armi da fuoco.

Secondo l’ipotesi investigativa, l’uomo avrebbe aiutato i 3 esecutori materiali, un cittadino albanese e 2 italiani, sia durante l’omicidio sia nella fase successiva, quando sarebbero state nascoste le armi e distrutto il corpo. I presunti esecutori erano stati arrestati il 26 maggio 2026. Gli investigatori hanno riferito che le indagini sono state rafforzate dalle dichiarazioni di una persona che aspira a collaborare con la giustizia, le cui informazioni avrebbero fornito elementi inediti e coerenti con la ricostruzione.

La ricostruzione dell’omicidio di Francesco Diviesti

La sera del 25 aprile 2025 Diviesti sarebbe stato coinvolto in una colluttazione tra persone pregiudicate in un bar di Barletta. In seguito, sarebbe stato accompagnato in alcune grotte in una zona isolata dell’Alta Murgia, nel territorio di Canosa di Puglia. Qui sarebbe stato colpito da distanza ravvicinata con 5 colpi sparati da 2 pistole. Il giorno successivo il corpo sarebbe stato bruciato tra alcuni copertoni, con l’intento di eliminarne le tracce. La modalità, osserva la polizia, richiama tecniche già utilizzate negli anni Novanta nel territorio della Bat.

Le indagini sul gruppo

Il delitto sarebbe maturato nel contesto del controllo dello spaccio di sostanze stupefacenti. L’omicidio sarebbe stato commesso, secondo l’accusa, da un cittadino albanese per affermare la propria supremazia criminale a Barletta, con la complicità di altri due uomini e il contributo del destinatario della nuova misura.

Il 26 maggio, nell’ambito di una squadra investigativa comune tra la Dda di Bari e la Procura speciale anticorruzione e criminalità organizzata di Tirana, con il sostegno di Eurojust, erano state eseguite misure cautelari e un sequestro preventivo nei confronti di 15 persone. Le contestazioni comprendevano, a vario titolo, omicidio premeditato con metodo mafioso, tentata estorsione, detenzione e porto illegale di armi e munizioni, favoreggiamento, violazione delle misure di prevenzione e riciclaggio internazionale. Le indagini avevano inoltre individuato un gruppo con base a Tirana che avrebbe trasferito denaro dall’Italia all’Albania tramite una società di noleggio: fino a 1 milione di euro in 6 mesi.

Il gip ha accolto la richiesta della Dda e riconosciuto, allo stato, l’impianto accusatorio e le aggravanti della premeditazione e del metodo mafioso.

ANSA