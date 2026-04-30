Omicidio di Francesco Sessa a Ibiza, fermato il presunto killer del pizzaiolo: sarebbe un altro italiano

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

C’è un presunto colpevole per l’omicidio di Francesco Sessa a Ibiza. La Guardia Civil ha arrestato un 45enne originario di Avellino che, secondo le indagini, sarebbe il responsabile dell’accoltellamento di Francesco Sessa avvenuto nei pressi di un bar di Platja d’en Bossa. Sessa, 35 anni, lavorava come pizzaiolo ed era originario di Pagani, in provincia di Salerno.

Omicidio di Francesco Sessa a Ibiza, fermato un 45enne

Sessa si era trasferito alle Baleari da circa dieci anni, e a Ibiza aveva svolto diversi lavori. Negli ultimi tempi lavorava come pizzaiolo in un locale specializzato in cucina napoletana. L’omicidio del 35enne è avvenuto intorno alle 16:30 di mercoledì 29 aprile in una zona al confine tra Ibiza e San Josep.

Ad aggredirlo sono state due persone, una delle quali – il 45enne di Avellino – avrebbe sferrato la coltellata mortale.

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L’omicidio di Sessa e il racconto di una testimone

A lanciare l’allarme è stata una donna che stava cercando di parcheggiare ed ha assistito alla scena. L’ipotesi iniziale della rapina è stata poi scartata dalla Guardia Civil, che sta lavorando per cercare di ricostruire il movente.

Dalle prime testimonianze era emerso che i tre protagonisti dell’alterco non erano spagnoli, perché “parlavano in una lingua straniera”. La prima ipotesi, che si trattasse cioè di persone originarie della Campania, è stata poi confermata. Sessa è stato colpito da una coltellata all’altezza dello stomaco. I tentativi di rianimazione, durati quasi un’ora, non sono serviti.

Dopo aver colpito, il killer si è allontanato immediatamente dal luogo dell’aggressione. Ad attenderlo c’era una terza persona a bordo di un’auto.

La madre di Francesco Sessa in viaggio verso Ibiza

Nella mattinata di oggi è stata eseguita l’autopsia sul corpo di Francesco Sessa. La madre della vittima è immediatamente partita da Pagani (Salerno) per seguire le pratiche per il rientro della salma in Italia. In via Alzines, dove è avvenuto il delitto, zona molto frequentata dai turisti che affollano Ibiza durante l’estate, alcuni amici della vittima hanno lasciato dei fiori.

La notizia della morte violenta di Francesco Sessa è stata accolta con stupore a Pagani, dove il 35enne viene ricordato come un ragazzo tranquillo.

La polizia spagnola non ha ancora fatto luce sui dettagli della vicenda e non ha fornito elementi sul presunto killer, un uomo di 45 anni di Avellino.