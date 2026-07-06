Omicidio di Francesco Spataro in via Sampolo a Palermo, killer Francesco Cusumano doveva essere già in carcere

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Francesco Cusumano è accusato di omicidio volontario aggravato per la morte del coinquilino Francesco Spataro, accoltellato in via Sampolo a Palermo. L’uomo, però, sarebbe già dovuto essere stato in carcere perché era stato condannato a tre anni e dieci mesi per lesioni aggravate ai danni di un avvocato nel 2023.

La condanna per lesioni aggravate

Come riporta il Giornale di Sicilia, Francesco Cusumano, originario di Messina, sarebbe stato condannato, per un episodio accaduto nel 2023, a 3 anni e dieci mesi di carcere per lesioni aggravate.

L’uomo avrebbe pestato un avvocato, presidente della commissione d’esame per l’abilitazione forense, che lo aveva bocciato.

ANSA

L’aggressione sarebbe avvenuta davanti al tribunale di Messina e solo l’arrivo delle forze dell’ordine sarebbe riuscita a fermare la violenza di Cusumano.

Dopo la sentenza, l’uomo avrebbe lasciato la città, avrebbe affittato la stanza in via Sampolo e modificato in parte il suo aspetto tingendosi i capelli di biondo.

L’arresto del 38enne

Cusumano, 38 anni, è stato fermato nel pomeriggio del 5 luglio e l’arresto è stato formalizzato nella notte. Dopo ore d’interrogatorio, l’uomo si è arreso e consegnato ai militari.

L’omicidio del coinquilino Francesco Spataro era avvenuto di mattina sul pianerottolo dell’edificio in via Sampolo a Palermo. Per circa sei ore l’aggressore è rimasto barricato nell’appartamento dopo aver accoltellato il 53enne, aprendo il gas e minacciando di far esplodere il palazzo.

La casa dove vivevano vittima, arrestato e un terzo coinquilino è stato passato al setaccio dagli specialisti del Nucleo investigazioni scientifiche per trovare l’arma del delitto, che dalla forma e dalla profondità delle ferite è compatibile con un coltello da cucina.

L’aggressione al coinquilino

La vittima sarebbe stata colpita con diversi fendenti al torace e all’addome tra cui uno mortale al collo.

Gli esperti della scientifica hanno trovato sangue ovunque, ma non è chiaro se Spataro sia stato aggredito e colpito in casa e si sia trascinato fino al pianerottolo per cercare aiuto o se le coltellate siano arrivate successivamente.

L’ipotesi sul movente dell’omicidio sarebbe da ricercare nelle tensioni tra i coinquilini con Cusumano che avrebbe mal sopportato le regole della casa, soprattutto sull’uso del bagno e della cucina.