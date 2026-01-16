Omicidio di Franka Ludwig, confessione di Simona Hirsch in un'intercettazione: "Scusa ma ho dovuto ammazzarti"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Sono state le intercettazioni a inchiodare Simona Hirsch, accusata dell’omicidio di Franka Ludwig assieme al compagno della vittima, Emiliano Milza. “Scusa, ma ho dovuto fare così.. ho dovuto ammazzarti“, avrebbe detto la donna mentre parlava da sola in auto, rivolgendosi alla 52enne tedesca trovata morta la scorsa estate a San Godenzo, nel Fiorentino. Una vera e propria confessione che ha portato all’arresto dei due.

L’omicidio di Franka Ludwig

L’omicidio di Franka Ludwig è stato un delitto studiato per mesi, pianificato per farlo apparire un incidente stradale e incassare circa 3 milioni di euro da alcune assicurazioni sulla vita intestate alla vittima.

Come riporta il Corriere della Sera, è questa la ricostruzione fatta dagli inquirenti che indagano sulla morte della 52enne estetista tedesca, trovata senza vita il 2 luglio 2025 nei boschi di San Godenzo (Firenze), in quello che inizialmente era sembrato un incidente.

Secondo gli inquirenti la donna sarebbe stata stordita con un narcotico, uccisa con diverse sassate alla testa e poi investita con l’auto per simulare l’incidente stradale.

I responsabili dell’omicidio sarebbero il compagno della vittima, il 50enne Emiliano Milza, organizzatore e mandante, e la sua amica Simona Hirsch, 59 anni, esecutrice materiale del delitto.

I due sono stati arrestati dai carabinieri nella giornata di martedì 13 gennaio.

La confessione intercettata di Simona Hirsch

Diversi gli elementi a carico di Emiliano Milza e Simona Hirsch, a partire da una confessione in piena regola intercettata dagli investigatori.

La Nazione riferisce che una cimice piazzata all’interno del furgoncino utilizzato per il delitto ha registrato la donna mentre parlava dell’omicidio.

“Se avessi saputo che… la tua amica… era la mamma del bambino… non l’avrei buttata nello sprofondo così… come siamo rimasti d’accordo”, avrebbe detto a Milza due settimane dopo il ritrovamento del corpo di Ludwing.

E ancora: “Scusa, ma ho dovuto fare così.. ho dovuto ammazzarti”. Una frase pronunciata mentre parlava da sola in auto, rivolgendosi alla vittima.

Emiliano Milza voleva uccidere anche Hirsch

Sempre dalle intercettazioni, sarebbe emerso che Emiliano Milza aveva anche intenzione di uccidere l’amica sua complice, Simona Hirsch.

“Simona ha ucciso Franka, ha detto che gliel’ho chiesto io”, avrebbe detto all’anziana madre.

“Bisogna farla fuori, sennò mi portano via il figliolo. Io in carcere non ci posso andare”.

Come con Hirsch, l’uomo avrebbe proposto alla madre di aiutarlo: “Io la faccio addormentare e tu la fai fuori. Tu in carcere a 80 anni non ci vai”.

La morte della badante della madre

Repubblica riporta che gli investigatori stanno ora svolgendo accertamenti anche sulla morte della badante della madre di Milza, ritenuta sospetta alla luce di quanto emerso.

La donna, 40enne peruviana, è morta nel dicembre 2024, alcuni giorni dopo aver accusato dei malori.

Secondo quanto riporta La Nazione, alcuni mesi prima sarebbe stata convinta dall’uomo a stipulare un’assicurazione sulla vita per tutelare i figli rimasti in Perù.

Milza le avrebbe promesso di riscuotere i soldi e di inviarli poi ai figli.