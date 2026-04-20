Omicidio di Gabriele Vaccaro a Pavia, 25enne ucciso nella lite "per una ragazza" dal 16enne egiziano

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Forse un malinteso per una ragazza, o forse un intervento per difenderla. Sarebbe stata una donna, tuttavia, a mettere Gabriele Vaccaro e i suoi colleghi, sabato sera, contro un gruppo di giovanissimi. L’epilogo è tristemente noto: il 25enne e i suoi amici, dopo aver lasciato il centro di Pavia, si sono allontanati per recuperare le loro auto e rientrare a casa, ma nel parcheggio sono stati raggiunti da quattro ragazzi, gli stessi con cui avevano discusso. Poi l’omicidio: Gabriele è morto dopo aver ricevuto un colpo di cacciavite al collo e sull’addome.

La lite per una ragazza

Le dinamiche dell’escalation della notte tra sabato 18 e domenica 19 aprile non sono ancora note. Corriere della Sera scrive che Gabriele Vaccaro, operaio dipendente di Poste Italiane, si trovava insieme a due colleghi di lavoro nel centro di Pavia per passare la serata.

Il gruppo di amici avrebbe fatto il giro per i locali della movida, e proprio durante una di queste tappe sarebbe nato un alterco con un gruppo di giovanissimi.

ANSA

Tante le ipotesi sull’origine dell’alterco, dalla lite per una ragazza a un pezzo di pizza negato, secondo l’edizione del tg di SkyTg24 delle 20.

Apparentemente il diverbio si sarebbe concluso all’esterno di un locale, ma quando Vaccaro e i due amici hanno fatto ritorno al parcheggio Cattaneo per recuperare le loro auto e rientrare a casa, sono stati raggiunti dagli stessi ragazzi.

L’omicidio di Pavia

Intorno alle 3:30, come anticipato, al parcheggio Cattaneo sono arrivati quattro ragazzi. Uno di essi, un 16enne già noto alle forze dell’ordine per porto abusivo di armi, ha estratto un cacciavite e ha colpito il 25enne al collo e poi all’addome, per poi accanirsi contro un amico.

Dopo l’aggressione il gruppo è salito a bordo di una Volkswagen Touran e ha tentato la fuga lungo viale XI febbraio. L’aggressione sarebbe stata immortalata dalle videocamere di sorveglianza.

L’arresto di un 16enne

Inizialmente gli amici di Vaccaro hanno creduto che le ferite del 25enne fossero superficiali, dunque lo hanno accompagnato a casa di uno di loro. Arrivato a destinazione, però, Gabriele ha cominciato a sentirsi male, dunque gli amici hanno chiamato il 112.

Gabriele Vaccaro è morto intorno alle 6 del mattino di domenica 19 aprile all’ospedale San Matteo. Il suo amico, ferito a sua volta dal 16enne, ha riportato ferite superficiali. Lunedì 20 aprile la Squadra Mobile ha arrestato il 16enne, un italiano di origini egiziane. I tre amici del minorenne sono stati denunciati: secondo gli inquirenti non avrebbero preso parte all’aggressione ma sarebbero rimasti a guardare senza intervenire.