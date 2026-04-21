Omicidio di Gabriele Vaccaro a Pavia, forse ucciso per una pizza: denunciati anche gli amici dell'aggressore

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Le ultime ricostruzioni sull’omicidio di Gabriele Vaccaro a Pavia avrebbero individuato la ragione della lite che ha portato all’accoltellamento del ragazzo di 25 anni. Ci sarebbe infatti la richiesta di una fetta di pizza dietro al battibecco che si sarebbe trascinato da piazza Vittoria fino al parcheggio dove è avvenuto il ferimento. Gli amici dell’aggressore sono indagati per omissione di soccorso.

Le indagini sull’omicidio di Pavia

Sono emersi alcuni dettagli sull’omicidio di Gabriele Vaccaro, avvenuto nella notte tra sabato 18 e domenica 19 nell’area Cattaneo, un parcheggio a poche centinaia di metri dal centro storico di Pavia.

Il gruppo di amici della vittima avrebbe litigato con alcuni ragazzi più giovani in piazza Vittoria, nel centro della città, forse per una fetta di pizza. I due gruppi non si conoscevano prima del litigio.

ANSA

La discussione si sarebbe trascinata fino al parcheggio, dove un 16enne avrebbe aggredito Vaccaro e un suo amico con un cacciavite o un piccolo coltello, ferendoli.

L’aggressione si sarebbe svolta attorno alle 3:30 di notte.

Il ritardo nei soccorsi

Secondo quanto riportato dalla trasmissione Mattino Cinque, Vaccaro non si sarebbe reso conto che la ferita alla gola che aveva riportato era molto più grave di quanto apparisse.

Gli amici sarebbero andati a casa di uno di loro per riprendersi dall’aggressione, invece di recarsi in pronto soccorso. Qui, però, le ferite sarebbero rapidamente peggiorate.

Vaccaro è morto poco dopo il suo arrivo in ospedale, mentre l’amico sarebbe ricoverato all’ospedale San Matteo di Pavia.

La vittima era originaria della Sicilia e abitava in provincia di Pavia.

Un amico di Vaccaro ha commentato a Mattino Cinque: “Un ragazzo di 25 anni che se ne va da casa per cercare un futuro migliore non può perdere la vita così, per mano di un delinquente”.

Arrestato il 16enne, indagati gli amici

Le telecamere di sicurezza hanno permesso alla polizia di rintracciare rapidamente il 16enne presunto responsabile dell’omicidio di Vaccaro e del ferimento dell’amico.

Le stesse immagini hanno permesso di scagionare proprio gli amici del minorenne, che non avrebbero in nessun modo preso parte all’aggressione.

Sarebbero però fuggiti dopo il ferimento di Vaccaro, e per questa ragione le forze dell’ordine li avrebbero denunciati per omissione di soccorso.