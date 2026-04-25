Omicidio di Gabriele Vaccaro a Pavia, l'arma del delitto è un coltello, i risultati dell'autopsia

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Secondo i risultati dell’autopsia svolta dai medici legali sul corpo di Gabriele Vaccaro, il 23enne ucciso in un parcheggio vicino al centro storico di Pavia sarebbe stato colpito da una coltellata e non, come si era ipotizzato inizialmente, con un cacciavite. La polizia ha arrestato un sedicenne come responsabile dell’omicidio, ma l’arma del delitto non è ancora stata ritrovata.

I risultati dell’autopsia sul corpo di Gabriele Vaccaro

Nella giornata di ieri venerdì 24 aprile è stata eseguita a Pavia l’autopsia sul corpo di Gabriele Vaccaro, il ragazzo di 23 anni ucciso in un parcheggio vicino al centro storico della città lombarda.

I risultati dell’esame autoptico hanno completamente cambiato la prospettiva degli investigatori su uno dei dettagli più importanti del caso: l’arma del delitto.

ANSA

Inizialmente, infatti, si era ipotizzato che la ferita mortale al collo del ragazzo fosse stata inflitta con un cacciavite. L’esame ha invece verificato che il foro all’interno della gola del 23enne è stato causato dalla lama di un coltello. Ora che si sono conclusi gli essami autoptici, potrà essere celebrato il funerale del ragazzo.

L’arma del delitto di Pavia non è ancora stata trovata

Come responsabile dell’omicidio è stato individuato un ragazzo di 16 anni, che è stato arrestato.

Il giovane ha anche raccontato di aver gettato l’arma utilizzata subito dopo l’omicidio, in piena notte. Le forze dell’ordine, però, non hanno ancora ritrovato il coltello.

Insieme al 16enne sono sospettati anche alcuni suoi amici, che dopo essere stati inizialmente esclusi dalle indagini per il delitto, sono ora indagati per concorso in omicidio.

La ricostruzione di quanto accaduto

L’omicidio è avvenuto nella notte tra il 18 e il 19 aprile nel parcheggio dell’area Cattaneo, vicino al centro storico di Pavia. Vaccaro stava tornando con alcuni amici alla propria auto dopo aver acquistato delle pizze.

Secondo le ricostruzioni, poco prima il gruppo avrebbe litigato con alcuni ragazzi più giovani, che aveva poi seguito Vaccaro e gli amici fino al parcheggio.

Qui sarebbe avvenuta l’aggressione, con la ferita al collo di Vaccaro e al petto di un suo amico. Dopo la lite, però, il gruppo non si sarebbe recato subito in ospedale, recandosi invece a casa di uno degli amici.

Qui la situazione si sarebbe aggravata. Uno dei risultati più attesi dell’autopsia riguarda proprio questo frangente. Gli esami dovranno determinare se soccorsi immediati avrebbero potuto salvare il giovane.