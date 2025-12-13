Omicidio di Gaetano Cicerale a San Severo vicino Foggia, agricoltore 49enne trovato senza vita in campagna
Omicidio di Gaetano Cicerale a San Severo, è caccia al killer che ha ucciso a colpi di arma da fuoco l'agricoltore 49enne
Omicidio a San Severo in provincia di Foggia: è caccia al killer di Gaetano Cicerale, l’agricoltore 49enne incensurato che è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco, probabilmente esplosi con un fucile, secondo le prime risultanze investigative. La vittima è stata ammazzata da una persona che si sarebbe appostata in campagna e l’ha sorpresa, senza lasciargli scampo. Il corpo senza vita dell’agricoltore è stato rinvenuto fuori dall’auto parcheggiata in località Casone, nel tardi pomeriggio di venerdì 12 dicembre.
San Severo, omicidio di Gaetano Cicerale: il 49enne era incensurato
Sul caso stanno indagando i carabinieri, coordinati dalla procura di Foggia. I militari dell’Arma stanno effettuando i rilievi e gli approfondimenti per fare luce sulla sanguinosa vicenda.
Gaetano Cicerale era incensurato, un elemento per nulla trascurabile. Infatti, per quel che riguarda il movente del delitto, stando alle prime indiscrezioni, gli investigatori starebbero dirigendo i propri sforzi verso la pista che porta a cercare il killer nella sfera personale della vittima.
Si stanno approfondendo le indagini per capire se l’agricoltore avesse avuto, in tempi recenti, attriti con qualche familiare o con qualche persona che faceva parte dell’ambiente lavorativo da lui frequentato. Al momento, però, non si esclude alcuna ipotesi.
Dove è stato trovato il corpo dell’agricoltore
Il 49enne, sempre secondo le prime ricostruzioni, è stato individuato senza vita all’esterno del suo mezzo parcheggiato davanti alla cancellata di un fondo agricolo di San Severo, circondato da una vasta distesa di campi.
Sono state trovate quattro cartucce sull’asfalto nei pressi della cancellata in cui è stato rinvenuto il cadavere di Gaetano Cicerale.
Chi ha sparato, probabilmente con un fucile, potrebbe essersi appostato nei paraggi e aver atteso l’arrivo dell’agricoltore, aprendo il fuoco a brucia pelo. Il pm autorizzerà l’autopsia sul corpo dell’uomo entro la giornata.
Il punto sulle indagini
Sul posto sono intervenuti i carabinieri con la scientifica per tutte le attività tecniche che si sono protratte fino a notte.
Al momento nessun test stub, ossia l’esame per rilevare residui di polvere da sparo sulle mani o sugli abiti, è stato effettuato. Sono invece stati ascoltati i familiari (Cicerale aveva una compagna e un figlio) per ricostruire gli spostamenti dell’uomo.
