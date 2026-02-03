Omicidio di Gaetano Russo a Sarno nel negozio di alimentari, rapinato mentre stava chiudendo: fermato un uomo

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Omicidio a Sarno, dove Gaetano Russo, un commerciante di 61 anni molto conosciuto e stimato in città, è stato ucciso all’interno del suo negozio di articoli alimentari e panificio da un rapinatore armato di coltello. Russo stava facendo le pulizie prima di rientrare a casa, alla fine della sua giornata di lavoro. Il rapinatore non è fuggito: si è barricato all’interno del locale. Gli agenti hanno sfondato la porta d’ingresso e fatto irruzione all’interno, dove lo hanno bloccato e ammanettato. L’uomo è stato arrestato e immediatamente trasferito in carcere.

