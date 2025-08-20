Omicidio di Gemona, in 3 ore di interrogatorio Lorena Venier conferma di aver ucciso e sezionato il figlio

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Lorena Venier conferma tutto. Il secondo interrogatorio dell’infermiera 61enne, reo confessa dell’omicidio del figlio Alessandro Venier nella loro abitazione a Gemona , si è protratto per almeno tre ore. La donna ha confermato quanto riferito agli inquirenti fino ad ora: avrebbe ucciso il figlio per poi sezionarne il cadavere. La nuora, Mailyn Castro Monsalvo, avrebbe partecipato solamente alla fase dell’uccisione del 35enne.

Si è tenuto mercoledì 20 agosto il secondo interrogatorio di Lorena Venier, la 61 enne reo confessa dell’omicidio di Gemona. La donna è stata ascoltata per tre ore nel carcere di Trieste dal pubblico ministero della Procura di Udine Giorgio Milillo.

Come riporta Il Messaggero Veneto la madre della vittima avrebbe confermato quanto riferito nel precedente interrogatorio sull’omicidio del figlio Alessandro Venier: lo avrebbe ucciso con la complicità della nuora Mailyn Castro Monsalvo per poi, da sola, sezionare il cadavere dell’uomo in tre parti.

ANSA Mailyn Castro Monsalvo nell’auto dei carabinieri il giorno dell’arresto per l’omicidio del compagno Alessandro Venier a Gemona (Udine). Il 20 agosto, in tre ore interrogatorio, la madre della vittima Lorena Venier ha confermato di aver ucciso il figlio con la complicità della nuora e di averne sezionato il cadavere da sola

Il Messaggero Veneto, per il momento l’unica fonte dalla quale apprendiamo le ultime notizie, riporta che non è ancora dato sapere se gli inquirenti abbiano chiesto a Lorena Venier chiarimenti sulle dinamiche familiari e sull’arma utilizzata per smembrare il corpo della vittima.

Il pubblico ministero non ha rilasciato dichiarazioni all’uscita del carcere, bensì si è limitato a comunicare che gli accertamenti riprenderanno nelle prossime settimane.

Che fine ha fatto Mailyn Castro Monsalvo

Mailyn Castro Monsalvo non è stata ancora sentita. Secondo il Messaggero Veneto le condizioni di salute della donna non le consentirebbero, per il momento, di sostenere un colloquio con il pm.

La 30enne si trova in una struttura per madri detenute sull’isola di Giudecca, nel distretto di Venezia. La figlia nata dalla relazione con Alessandro Venier è ancora ospite presso una casa famiglia in Friuli nell’attesa di una decisione sul suo affido.

L’omicidio di Gemona

I fatti risalgono la 25 luglio. Alessandro Venier, 35 anni, sarebbe stato ucciso nell’abitazione di Gemona (Udine) dalla madre Lorena Venier con la complicità della compagna Mailyn Castro Monsalvo, con le quali viveva. Dietro il delitto ci sarebbero stati di esasperazione causati – secondo il racconto della madre – dalle ripetute vessazioni che l’uomo perpetrava nei confronti della compagna e talvolta della stessa madre.

Durante la confessione Lorena Venier ha raccontato di aver preso l’iniziativa, in un primo momento tentando di stordire il figlio e con barbiturici e con l’insulina, poi soffocandolo con un cuscino. La vittima, però, avrebbe manifestato una prolungata resistenza. In questa fase sarebbe intervenuta la compagna 30enne, che lo avrebbe strangolato con un paio di lacci per scarpe.

Quindi le due donne avrebbero deciso di sezionare il cadavere per nasconderlo all’interno di un bidone da riporre, infine, nella cantina dell’abitazione. Dello smembramento si sarebbe occupata solamente Lorena Venier. Il 31 luglio, tuttavia, Mailyn Castro Monsalvo avrebbe rotto il silenzio telefonando al 112 per segnalare l’omicidio del compagno.