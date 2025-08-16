Omicidio di Gemona, nuovo interrogatorio per Lorena Venier: cosa vogliono scoprire gli inquirenti

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Le indagini sull’omicidio di Alessandro Venier, ucciso a Gemona (Udine) e sezionato in tre parti, si prevede un nuovo interrogatorio per la madre. Lorena Venier, 61 anni e reo confessa del delitto, sarà ascoltata nuovamente dagli inquirenti di fronte al procuratore capo Massimo Milillo. L’obiettivo della Procura di Udine è ricostruire le dinamiche famigliari che si verificano all’interno dell’abitazione. La donna, infatti, nel primo interrogatorio aveva delineato un profilo di degrado e violenze perpetrate dal figlio anche nei confronti della compagna, Mailyn Castro Monsalvo.

Nuovo interrogatorio per Lorena Venier

Mercoledì 20 agosto Lorena Venier, reo confessa dell’omicidio del figlio Alessandro Venier, sarà nuovamente ascoltata. A questo giro l’interrogatorio si terrà di fronte al procuratore capo Massimo Milillo. Lo riporta RaiNews.

Gli inquirenti intendono ricostruire e chiarire le dinamiche della famiglia dal momento che la donna, nelle prime dichiarazioni, aveva parlato di violenze e degrado.

IPA Lorena Venier sarà nuovamente ascoltata dagli inquirenti per l’omicidio di Gemona: il procuratore capo Massimo Milillo intende ricostruire il quadro famigliare in cui si è consumato il delitto di Alessandro Venier

Un altro punto sul quale chi indaga intende fare luce è quello sull’arma utilizzata per sezionare il cadavere del 35enne. Secondo RaiNews nei verbali si parla di un coltello molto affilato acquistato online.

Ricordiamo che Lorena Venier il 2 agosto, nel corso dell’udienza di convalida del fermo di fronte al gip Mariarosa Persico, aveva confessato di aver provveduto da sola allo smembramento del cadavere.

Come è morto Alessandro Venier

Secondo la procuratrice Claudia Danelon Alessandro Venier è morto a seguito di un arresto cardiocircolatorio. È quanto emerso dall’autopsia eseguita il 13 agosto dal medico legale Francesca Sinopoli incaricata dalla Procura di Udine.

Tuttavia è ancora da accertare se l’arresto sia stato provocato dai farmaci somministrati alla vittima o dallo strangolamento, un dettaglio che verrà fuori con i risultati dei test tossicologici.

L’omicidio di Gemona

I fatti risalgono al 25 luglio. Secondo la confessione di Lorena Venier, il figlio Alessandro (35 anni) da tempo perpetrava violenze nei confronti della compagna Mailyn Castro Monsalvo (30 anni) e della stessa madre, terrorizzandole al punto da farle desistere da ogni iniziativa di denuncia. Per questo Castro Monsalvo – sempre secondo le dichiarazioni dell’infermiera 61enne – da mesi chiedeva alla suocera di uccidere l’uomo. Le tensioni sarebbero aumentate dal gennaio 2025, quando era venuta al mondo la loro bambina.

Il 25 luglio, quindi, Lorena Venier avrebbe dapprima tentato di stordire il figlio prima con farmaci e poi con l’insulina, poi le due donne avrebbero tentato di soffocarlo con un cuscino. Secondo il racconto della madre della vittima, il 35enne mostrava una certa resistenza, per questo Mailyn l’avrebbe infine soffocato usando dei lacci di scarpe.

Quindi Lorena Venier avrebbe provveduto al sezionamento del cadavere. Secondo un articolo pubblicato sul Gazzettino il 13 agosto, dall’autopsia sarebbe emerso che il corpo è stato sezionato dapprima con la separazione tra arti inferiori e addome e quest’ultimo, a sua volta, è stato separato da torace e testa.

A rompere il silenzio è stata Mailyn Castro Monsalvo il 31 luglio, quando ha telefonato al 112 per segnalare il delitto.