Omicidio di Gena Totaro morta tra le fiamme a Gragnano, la versione della figlia: "Sentivo le voci"

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Ai carabinieri Francesca Buonopane ha confessato di aver appiccato l’incendio che ha ucciso sua madre, Gena Totaro, morta tra le fiamme nella sua abitazione di via Vittorio Veneto a Gragnano (Napoli). La donna, 53 anni e convivente della madre, è stata arrestata con l’accusa di omicidio aggravato dal legame di parentela e tentato incendio. Agli inquirenti la donna ha riferito che il gesto sarebbe stato ispirato da voci che le suggerivano di compiere un gesto estremo. Poche ore prima, tra madre e figlia sarebbe scoppiata una lite.

Le “voci” sentite dalla figlia

Le ultime novità sulla tragedia di Gragnano sono riportate da RaiNews. Nella notte tra il 28 e il 29 agosto Francesca Buonopane, arrestata per la morte della madre Gena Totaro, ha confessato di aver provocato l’incendio.

Inoltre, ha aggiunto che ciò le sarebbe stato suggerito da delle voci che l’avrebbero istigata a compiere qualcosa di estremo.

Davanti ai carabinieri e al pm Nunzio Fragliasso avrebbe ammesso di aver tagliato il tubo del gas e di aver usato un accendino per far partire l’incendio.

Quali fossero le reali intenzioni è ancora oggetto di accertamenti, che troveranno una risposta una volta terminati i sopralluoghi delle autorità presso l’abitazione di via Vittorio Veneto.

Francesca Buonopane avrebbe osservato la madre mentre moriva

Sabato 29 agosto Adnkronos ha pubblicato alcuni estratti del decreto di fermo firmato dal procuratore di Torre Annunziata, Nunzio Fragliasso, che nella nota precisa che la 53enne, dopo aver fatto divampare l’incendio sarebbe rimasta immobile, “limitandosi a osservare la povera donna svenuta mentre veniva divorata dalle fiamme“.

Avrebbe assistito alla morte della madre, quindi, nonostante avesse “possibilità materiale di trascinare la donna lontana dalle fiamme e prestarle i dovuti soccorsi“. Mentre si consumava la tragedia “prima restava a fissarla per alcuni minuti e poi decideva di allontanarsi dalla abitazione”.

La difesa della figlia di Gena Totaro chiederà una perizia

Dopo l’arresto e le prime indiscrezioni su Francesca Buonopane, è emerso che la donna soffrirebbe di disturbi psichici ancora da verificare. RaiNews riporta che la sua difesa chiederà dunque una perizia psichiatrica che stabilisca se l’indagata fosse nelle sue facoltà mentre la madre moriva.

La difesa, infatti, sostiene che Buonopane non avesse realmente intenzione di uccidere la madre.