Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Due arresti per l’omicidio dell’imprenditore edile Gerardo Vero, ucciso nel 2014 in un delitto aggravato dal metodo mafioso. I provvedimenti sono stati eseguiti a Brindisi dalla Squadra mobile: secondo gli investigatori, l’agguato sarebbe stato ordinato per un debito non saldato con il capo clan.

Mafia, omicidio di Gerardo Vero nel 2014: due arresti

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, questa mattina gli agenti della Squadra mobile della Questura di Brindisi hanno arrestato 2 persone, raggiunte da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Lecce. I due sono ritenuti responsabili di omicidio aggravato dal metodo mafioso. Uno sarebbe il mandante, l’altro uno degli esecutori materiali.

L’attività investigativa, coordinata dal sostituto procuratore Carmen Ruggiero della Direzione distrettuale antimafia di Lecce, ha raccolto gravi elementi indiziari nei confronti di 4 soggetti, indagati a vario titolo come correi nell’omicidio di Gerardo Vero. L’imprenditore è stato raggiunto da più colpi d’arma da fuoco la sera del 7 dicembre 2014, mentre si trovava nella propria abitazione a Tuturano, quartiere di Brindisi.

Il movente e la dinamica

Le indagini hanno ricostruito il contesto del delitto anche grazie alle dichiarazioni rese, a distanza di anni, da persone che hanno collaborato con la giustizia. L’omicidio sarebbe maturato nelle dinamiche mafiose riconducibili alla frangia “tuturanese” della Sacra Corona Unita e sarebbe stato originato da un debito che Vero non aveva saldato nei confronti del capo clan.

La spedizione punitiva sarebbe stata ordinata dal boss per intimidire l’imprenditore ed eseguita da un gruppo di fuoco composto da 3 persone. Quella che, secondo la ricostruzione, avrebbe dovuto essere una “gambizzazione” si è rivelata letale: Vero è morto in ospedale per le gravi lesioni riportate nell’agguato.