Omicidio di Giacomo Bongiorni a Massa, cosa non torna nella versione dei ragazzi dalla testata al calcio

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

“Rissa iniziata per un comportamento delle controparti e non dei giovani”. L’avvocato Enzo Frediani, legale del 19enne Eduard Alin Carutasu, uno dei due ragazzi fermati per la morte di Giacomo Bongiorni, avvenuta l’11 aprile a Massa, rende nota così la versione del suo assistito sulla rissa che ha portato al decesso dell’uomo di 47 anni.

Omicidio Bongiorni, le parole dell’avvocato di Eduard Alin Carutasu

Nella puntata del 15 aprile di Ore 14, è stato intervistato Enzo Frediani, legale di Eduard Alin Carutasu.

Secondo l’avvocato, la rissa è avvenuta per “un comportamento delle controparti e non dei giovani”.

ANSA

“Non è vero che stessero lanciando delle bottiglie”, ha ribadito.

“Mentre scherzavano due di questi giovani, è caduta una bottiglia a terra e, e gli è stato detto giustamente di raccogliere i vetri, questo è stato fatto” ha spiegato il legale.

Inoltre, ha aggiunto che dopo aver raccolto tutti i vetri, la cosa sembrava fosse finita lì.

“Purtroppo il deceduto si è riportato nei pressi del giovane con cui ha avuto un piccolo alterco prima e gli ha assestato una testata”, le sue parole

I motivi della rissa a Massa

Enzo Frediani ha poi raccontato la versione del suo assistito relativamente alla rissa avvenuta e che ha portato al decesso di Giacomo Bongiorni.

“Il cognato si è fatto sotto con una bottiglia a quel punto il mio assistito con un altro gli è andato incontro e l’hanno bloccato, lo hanno colpito ed è nato uno scambio di colpi”, ha spiegato.

“Nel frattempo andava avanti l’altro scontro perché il ragazzo che aveva subito la testata ha reagito con dei pugni. E a quel punto Eduard Alin Carutasu è andato per aiutare l’amico minore e proprio in quel momento però il minore è riuscito, questa è la sua versione, a ribaltare l’altro soggetto e farlo finire a terra”, la dinamica raccontato dal legale.

Omicidio Giacomo Bongiorni, il calcio in testa durante la rissa

La Nazione riporta ulteriore dettagli del racconto dell’avvocato Enzo Frediani.

Nello specifico, cosa ha portato a sferrare un calcio ai danni di Giacomo Bongiorni.

“A quel punto, quando era già a terra, il mio assistito ha dato un calcio al capo. Una cosa bruttissima, ma secondo il mio medico legale si vede che è un calcio che non ha una carica precedente, un calcio di piatto, più per rabbia che un calcio che vuole fare male, per noi non è stato un colpo mortale, non ha avuto una efficienza causale sulla morte”, le sue parole.

L’autopsia avrebbe confermato un’emorragia cerebrale molto estesa, compatibile sia con i colpi ricevuti durante l’aggressione sia con la caduta sull’asfalto.

Martedì 14 aprile, circa 20mila persona sarebbero scese in strada per una fiaccolata in memoria di Giacomo Bongiorni.