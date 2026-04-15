Omicidio di Giacomo Bongiorni a Massa, cosa non torna nella versione dei ragazzi dalla testata al calcio
La versione di uno dei due ragazzi fermati per l'omicidio di Giacomo Bongiorni. Le parole del legale sul calcio e sulla testata durante la rissa
“Rissa iniziata per un comportamento delle controparti e non dei giovani”. L’avvocato Enzo Frediani, legale del 19enne Eduard Alin Carutasu, uno dei due ragazzi fermati per la morte di Giacomo Bongiorni, avvenuta l’11 aprile a Massa, rende nota così la versione del suo assistito sulla rissa che ha portato al decesso dell’uomo di 47 anni.
- Omicidio Bongiorni, le parole dell'avvocato di Eduard Alin Carutasu
- I motivi della rissa a Massa
- Omicidio Giacomo Bongiorni, il calcio in testa durante la rissa
Omicidio Bongiorni, le parole dell’avvocato di Eduard Alin Carutasu
Nella puntata del 15 aprile di Ore 14, è stato intervistato Enzo Frediani, legale di Eduard Alin Carutasu.
Secondo l’avvocato, la rissa è avvenuta per “un comportamento delle controparti e non dei giovani”.
“Non è vero che stessero lanciando delle bottiglie”, ha ribadito.
“Mentre scherzavano due di questi giovani, è caduta una bottiglia a terra e, e gli è stato detto giustamente di raccogliere i vetri, questo è stato fatto” ha spiegato il legale.
Inoltre, ha aggiunto che dopo aver raccolto tutti i vetri, la cosa sembrava fosse finita lì.
“Purtroppo il deceduto si è riportato nei pressi del giovane con cui ha avuto un piccolo alterco prima e gli ha assestato una testata”, le sue parole
I motivi della rissa a Massa
Enzo Frediani ha poi raccontato la versione del suo assistito relativamente alla rissa avvenuta e che ha portato al decesso di Giacomo Bongiorni.
“Il cognato si è fatto sotto con una bottiglia a quel punto il mio assistito con un altro gli è andato incontro e l’hanno bloccato, lo hanno colpito ed è nato uno scambio di colpi”, ha spiegato.
“Nel frattempo andava avanti l’altro scontro perché il ragazzo che aveva subito la testata ha reagito con dei pugni. E a quel punto Eduard Alin Carutasu è andato per aiutare l’amico minore e proprio in quel momento però il minore è riuscito, questa è la sua versione, a ribaltare l’altro soggetto e farlo finire a terra”, la dinamica raccontato dal legale.
Omicidio Giacomo Bongiorni, il calcio in testa durante la rissa
La Nazione riporta ulteriore dettagli del racconto dell’avvocato Enzo Frediani.
Nello specifico, cosa ha portato a sferrare un calcio ai danni di Giacomo Bongiorni.
“A quel punto, quando era già a terra, il mio assistito ha dato un calcio al capo. Una cosa bruttissima, ma secondo il mio medico legale si vede che è un calcio che non ha una carica precedente, un calcio di piatto, più per rabbia che un calcio che vuole fare male, per noi non è stato un colpo mortale, non ha avuto una efficienza causale sulla morte”, le sue parole.
L’autopsia avrebbe confermato un’emorragia cerebrale molto estesa, compatibile sia con i colpi ricevuti durante l’aggressione sia con la caduta sull’asfalto.
Martedì 14 aprile, circa 20mila persona sarebbero scese in strada per una fiaccolata in memoria di Giacomo Bongiorni.