Omicidio di Giacomo Bongiorni a Massa, il dolore del cugino Francesco: "Morto per insegnare l'educazione"

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Giacomo Bongiorni è “morto per insegnare l’educazione”. Non ha dubbi il cugino della vittima, Francesco, che alle telecamere di Ore 14 conferma la versione ormai nota a tutti: l’omicidio che si è consumato a Massa è stata la conseguenza di un tentativo di riportare un gruppo di giovani al rispetto per le persone. Secondo il colonnello Alessandro Dominici l’intera sequenza sarebbe stata immortalata dalle videocamere di sorveglianza.

Lo sfogo del cugino

Intervistato in collegamento con Ore 14 Francesco, il cugino di Giacomo Bongiorni riporta che il 47enne “ci ha lasciato la vita per insegnare l’educazione ad altri”, confermando ciò che ormai è noto sull’omicidio di Massa.

L’uomo, infatti, ha subito un vero e proprio attacco da un branco di giovanissimi che aveva appena redarguito perché lanciavano bottiglie contro la vetrina di un locale.

ANSA

Prima di morire, Bongiorni ha detto: “Guarda che se prendi in faccia qualcuno ci puoi far del male”, racconta il cugino Francesco. Poi “in due secondi, due secondi”, sottolinea l’uomo, “è stato come un lampo”.

“Mi meraviglio che nessuno sia intervenuto“, continua. “Io onestamente piango anche loro“, dice Francesco riferendosi ai presunti aggressori, e aggiunge: “I genitori dove sono? Questi qui sono in giro tutte le notti”.

“L’azione energica” contro Giacomo Bongiorni

Lunedì 13 aprile il colonnello dei carabinieri Alessandro Dominici, durante una conferenza stampa tenuta insieme al procuratore di Massa Piero Capizzoto, ha raccontato ciò che si può vedere nelle immagini catturate dai sistemi di videosorveglianza puntati su piazza Felice Palma, dove si è consumato il massacro.

“Una volta andato a terra, prosegue l’azione energica” nei confronti di Giacomo Bongiorni. L’aggressione “è stata molto rapida, per dire quale colpo sia stato inferto prima, dove”, dunque le indagini proseguiranno per “riuscire a identificare ogni singola gestualità”.

L’omicidio raccontato dalla compagna Sara Tognocchi

In manette sono finiti Alexandru Miron (23 anni) ed Eduard Alin Carutasi (19) insieme ad un minorenne di 17 anni e altri due giovani. Lunedì 13 aprile il Corriere della Sera ha raccolto la testimonianza di Sara Tognocchi, la compagna di Giacomo Bongiorni, presente in piazza Felice Palma durante il drammatico evento.

Sara si trovava insieme al compagno, il figlio di quest’ultimo, suo fratello Gabriele e altri amici e stavano andando a prendere un kebab. Alle 21:30 “c’era un gruppetto di giovani, 6, forse 7. Hanno cominciato a lanciare bottiglie contro la vetrata del negozio”. Quindi Bongiorni li ha invitati a smettere, facendo loro presente che con quel lancio di oggetti avrebbero potuto fare del male a qualcuno.

“Hanno circondato mio fratello e poi il mio compagno. Sono arrivati anche altri giovani. Hanno iniziato a colpirli. Non hanno detto nulla, li picchiavano e basta” per poi dileguarsi una volta che il 47enne non reagiva più.