Omicidio di Giacomo Bongiorni a Massa in piazza, 20 mila persone alla fiaccolata: la madre scoppia in lacrime

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

La sera di martedì 14 aprle, a Massa, circa 20 mila persone sarebbero scese in strada per la fiaccolata in memoria di Giacomo Bongiorni, il 47enne pestato a morte nella notte tra sabato 11 e domenica 12 aprile. Il punto di arrivo è stato fissato in piazza Palma, il luogo dell’omicidio, dove è stato osservato un minuto di silenzio. Presente la famiglia, compresa la madre anziana, che non è riuscita a percorrere il tratto a piedi, sopraffatta dal dolore: è stata fatta salire su un’auto della Protezione civile.

Le parole della cugina alla fiaccolata di Massa

Romina Carso, cugina di Giacomo Bongiorni, arrivata in piazza Palma ha lasciato un mazzo di fiori dove è morto il 47enne.

“Qui Giacomo ha trovato la fine, da qui deve iniziare qualcosa, viva Giacomo”, ha detto a voce alta: parole seguite da un lungo applauso.

ANSA

La madre di Giacomo Bongiorni sull’auto della Protezione civile

Romina Carso aveva accanto l’anzian madre di Bongiorni, la signora Giorgia: sopraffatta dal dolore, è stata fatta sedere.

Non era riuscita a percorrere a piedi il tragitto, per questo era stata precedentemente fatta salire su un’auto della Protezione civile.

Presenti vescovo, sindaci e politici

Come riassunto da ANSA, oltre alla famiglia e a migliaia di cittadini erano presenti il vescovo di Massa-Carrara e Pontremoli, Mario Vaccari, così come il sindaco di Massa Francesco Persiani e quella di Carrara, Serena Arrighi, oltre a vari esponenti politici.

Prima della conclusione della manifestazione, i partecipanti alla fiaccolata hanno intonato l’Ave Maria.

Secondo il Corriere della Sera, i partecipanti sarebbero stati circa 20 mila.

Gli striscioni dopo l’omicidio

Sulle scalinate del Duomo, alcune persone hanno esposto alcuni striscioni: “Non violenza” (in più lingue) e “Giustizia per un eroe dagli occhi blu come te – Mirteto è con te“, con riferimento al quartiere dove viveva la vittima.

Mostrato anche un altro: “Per Giacomo. Per chi non si gira dall’altra parte“.

Nelle ultime ore, sono emersi i primi esiti dell’autopsia sul corpo di Bongiorni: è emersa un’emorragia cerebrale molto estesa.