Omicidio di Giacomo Bongiorni a Massa in piazza, 20 mila persone alla fiaccolata: la madre scoppia in lacrime
Omicidio di Giacomo Bongiorni a Massa, 20 mila persone in strada per la fiaccolata: le lacrime della madre Giorgia
La sera di martedì 14 aprle, a Massa, circa 20 mila persone sarebbero scese in strada per la fiaccolata in memoria di Giacomo Bongiorni, il 47enne pestato a morte nella notte tra sabato 11 e domenica 12 aprile. Il punto di arrivo è stato fissato in piazza Palma, il luogo dell’omicidio, dove è stato osservato un minuto di silenzio. Presente la famiglia, compresa la madre anziana, che non è riuscita a percorrere il tratto a piedi, sopraffatta dal dolore: è stata fatta salire su un’auto della Protezione civile.
- Le parole della cugina alla fiaccolata di Massa
- La madre di Giacomo Bongiorni sull'auto della Protezione civile
- Presenti vescovo, sindaci e politici
- Gli striscioni dopo l'omicidio
Le parole della cugina alla fiaccolata di Massa
Romina Carso, cugina di Giacomo Bongiorni, arrivata in piazza Palma ha lasciato un mazzo di fiori dove è morto il 47enne.
“Qui Giacomo ha trovato la fine, da qui deve iniziare qualcosa, viva Giacomo”, ha detto a voce alta: parole seguite da un lungo applauso.
La madre di Giacomo Bongiorni sull’auto della Protezione civile
Romina Carso aveva accanto l’anzian madre di Bongiorni, la signora Giorgia: sopraffatta dal dolore, è stata fatta sedere.
Non era riuscita a percorrere a piedi il tragitto, per questo era stata precedentemente fatta salire su un’auto della Protezione civile.
Presenti vescovo, sindaci e politici
Come riassunto da ANSA, oltre alla famiglia e a migliaia di cittadini erano presenti il vescovo di Massa-Carrara e Pontremoli, Mario Vaccari, così come il sindaco di Massa Francesco Persiani e quella di Carrara, Serena Arrighi, oltre a vari esponenti politici.
Prima della conclusione della manifestazione, i partecipanti alla fiaccolata hanno intonato l’Ave Maria.
Secondo il Corriere della Sera, i partecipanti sarebbero stati circa 20 mila.
Gli striscioni dopo l’omicidio
Sulle scalinate del Duomo, alcune persone hanno esposto alcuni striscioni: “Non violenza” (in più lingue) e “Giustizia per un eroe dagli occhi blu come te – Mirteto è con te“, con riferimento al quartiere dove viveva la vittima.
Mostrato anche un altro: “Per Giacomo. Per chi non si gira dall’altra parte“.
Nelle ultime ore, sono emersi i primi esiti dell’autopsia sul corpo di Bongiorni: è emersa un’emorragia cerebrale molto estesa.