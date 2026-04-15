Omicidio di Giacomo Bongiorni a Massa, l'autopsia conferma un'emorragia cerebrale: con cosa è compatibile

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L’autopsia ha svelato nuovi elementi sull’omicidio di Giacomo Bongiorni a Massa. L’esame ha confermato un’emorragia cerebrale molto estesa, compatibile sia con i colpi ricevuti durante l’aggressione sia con la caduta sull’asfalto. Il punto centrale dell’inchiesta è capire con precisione cosa abbia portato alla morte dell’uomo.

Cos’è emerso dall’autopsia su Giacomo Bongiorni

Sono emersi i primi esiti dell’autopsia eseguita sul corpo di Giacomo Bongiorni, il 47enne ucciso nella serata di sabato 11 aprile in un pestaggio avvenuto in centro a Massa.

Stando a quanto riportato dall’agenzia Adnkronos, gli accertamenti avrebbero indicato un’emorragia cerebrale molto estesa, compatibile sia con i colpi ricevuti durante il pestaggio sia con una caduta sull’asfalto durante l’aggressione.

ANSA

Rimane ancora da capire, quindi, cosa abbia portato con precisione al decesso di Bongiorni.

Il compito di risolvere questo dubbio spetta al professore Francesco Ventura dell’Università di Genova, che ha eseguito l’autopsia. Per il deposito della consulenza c’è un termine di 30 giorni.

Le indagini sull’omicidio di Giacomo Bongiorni

In base a quanto finora ricostruito dagli investigatori dei carabinieri, coordinati dalla Procura di Massa e dalla Procura per i Minorenni di Genova, l’aggressione ai danni di Giacomo Bongiorni si sarebbe sviluppata in diverse fasi.

Tutto sarebbe nato da un banale richiamo rivolto a un gruppo di ragazzi per una bottiglia di vetro rotta in piazza Felice Palma.

La situazione sarebbe degenerata in pochi istanti, coinvolgendo in prima battuta il cognato della vittima, Gabriele Tognocchi. Bongiorni sarebbe intervenuto per tentare di difenderlo e, da lì, la violenza sarebbe esplosa velocemente.

La vittima avrebbe avuto una breve colluttazione con un 17enne, per poi crollare a terra dopo un violento colpo al volto. A quel punto Bongiorni sarebbe stato colpito ancora con pugni e calci, anche mentre era già a terra e senza capacità di difendersi.

Le immagini delle telecamere di sorveglianza, al vaglio degli investigatori, starebbero fornendo elementi cruciali per ricostruire la sequenza dell’aggressione, unitamente all’autopsia.

Chi sono gli indagati per l’omicidio di Giacomo Bongiorni

I cinque giovani coinvolti nell’inchiesta sul caso Bongiorni sono tutti indagati per omicidio volontario in concorso.

Tra questi figurano i due maggiorenni arrestati, Ionut Alexandru Miron, di 23 anni, ed Eduard Alin Carutașu, di 19 anni, che sono attualmente in carcere.

Con loro ci sono anche tre minorenni, tra cui il diciassettenne trasferito in un centro per minori a Genova, per cui si è aggiunta l’accusa di rissa aggravata.

Per giovedì 16 aprile è fissata presso il Tribunale per i Minorenni di Genova l’udienza di convalida del fermo nei confronti del minorenne sottoposto a misura cautelare.

Nella serata di martedì 14 aprile, almeno 5mila persone si sono radunate in piazza a Massa per la fiaccolata dedicata a Giacomo Bongiorni, promossa dal sindaco Francesco Persiani e dal vescovo Mario Vaccari. In testa alla fiaccolata era presente anche la madre della vittima. La compagnia di Giacomo Bongiorni, Sara Tognocchi, presente all’aggressione (assieme al figlio 11enne dell’uomo) era presente in apertura del corteo. Ha ricevuto abbracci e gesti di solidarietà.